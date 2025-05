Ex-BBBs Aline e Diogo Almeida aparecem em clima de romance na praia

Após confirmarem que estão juntos, os ex-BBBs Aline e Diogo Almeida foram flagrados se beijando em uma praia do Rio de Janeiro

Aline Patriarcae Diogo Almeida foram flagrados em clima de romance nesta quinta-feira, 22. Após confirmarem que estão namorando, os ex-participantes do BBB 24 decidiram aproveitar o dia ensolarado para curtir o dia em uma praia do Rio de Janeiro.

Os dois atenderam alguns fãs e depois trocaram beijos enquanto aproveitavam o momento de lazer juntos. Para renovar o bronzeado, a policial militar surgiu usando um biquíni branco, já o ator estava com uma bermuda preta, regata branca e óculos escuros.

Aline e Diogo, que tiveram um affair durante o BBB 24, confirmaram o namoro ao Ghsow nesta última terça-feira, 20. "Oficialmente juntos", disseram em nota.

Confira:

Ex-BBBs Aline e Diogo Almeida mostram detalhes de viagem romântica

O romance entre Diogo Almeida e Aline Patriarca é real! Os dois, que se conheceram no BBB 25 e engataram um affair dentro do confinamento da TV Globo, passaram uma noite romântica em um local reservado em meio à natureza no último fim de semana.

Por meio das redes sociais, os ex-BBBs mostraram alguns detalhes do lugar onde ficaram hospedados. O destino da viagem escolhida por Aline e Diogo após participarem de um evento no Rio de Janeiro contou com uma cabana cercada de árvores e lago, com direito a lareira dentro do quarto.

O ator, inclusive, chegou a publicar um vídeo dos dois apreciando a lareira ao som da música 'Medo Bobo', na voz de Rubel. Aline Patriarca, por sua vez, mostrou ela e Diogo Almeida brindando com taças de champanhe. Confira!

Leia também:Diogo Almeida deseja protagonizar novela das nove e entrega personagem dos sonhos