Ex-BBB Vinicius Rodrigues se despede da mãe de sua filha caçula, que morreu aos 27 anos

O ex-BBB e atleta paralímpico Vinicius Rodrigues usou as redes sociais para lamentar a morte de Karoline Bernardo, mãe de sua filha caçula

O ex-BBB e atleta paralímpico Vinicius Rodrigues usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para lamentar a morte de Karoline Bernardo, mãe de sua filha caçula, Olívia, de apenas 10 meses. Diagnosticada com câncer há cerca de um mês, a jovem não resistiu ao rápido avanço da doença. Na publicação, ele compartilhou um último adeus repleto de saudade.

"Sua força e alegria ficaram para sempre na memória. Que Deus conforte o coração de todos nós e família. Você é uma grande amiga e mãe. Descanse em paz. Karol. Vou contar todos os dias para Olívia sobre a grande mãe que ela teve", escreveu Vinicius.

O anúncio da morte de Karol Bernardo

A notícia do falecimento foi confirmada por Luziane Lima, mãe do atleta, por meio de uma publicação nas redes sociais. "Não tenho palavras nesse momento de dor… Com imensa tristeza venho informar que nossa princesa combateu o bom combate, guardou a fé, e agora descansa nos braços do Pai. Foram dias de luta, de esperança, de fé inabalável, e de amor sem medidas", escreveu na publicação.

E completou: "Agradecemos a todos que oraram, que estiveram conosco nessa caminhada. Agora, pedimos apenas que continuem orando por nossa família, por força e consolo. O céu hoje recebe um anjo… mas aqui, nossos corações choram".

O diagnóstico de Karol

Em junho, Karol falou sobre seu diagnóstico em um vídeo compartilhado nas redes sociais. "Descobrir que estou com câncer aos 27 anos, com uma filha prestes a completar 10 meses, é algo que ainda estou tentando entender. A primeira reação foi de revolta, de incredulidade. Questionei Deus. Me perguntei por quê. Por que agora? Por que de novo?", disse ela em um trecho da publicação. Veja:

