Ex-BBB Vinicius rebate ataques após término de Aline e Diogo: 'Me culpar'

Amigo de Aline, Vinicius revelou que passou a ser atacado após a ex-BBB anunciar o fim do namoro com o ator Diogo Almeida

Ex-participante do BBB 25, Vinicius Nascimento usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 18, para se manifestar, indiretamente, sobre o término do namoro de Aline Patriarca e Diogo Almeida. Os dois anunciaram o fim da relação na noite de quinta-feira, 17.

Sem mencionar nomes ou a situação em si, Vinicius revelou que passou a ser atacado após a notícia envolvendo a vida pessoal da amiga se tornar pública, uma vez que ele se mostrou contra a união dentro do reality show da TV Globo. O ex-brother, então, ressaltou que não tem o poder de decidir nada por outra pessoa e pediu para que parem de atacá-lo.

"Não vão me estressar. Não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não tomo decisão por ninguém, não influencio em absolutamente nada. Então, parem de me xingar, porque se vocês continuarem me esculhambando eu vou esculhambar também", iniciou Vinicius Nascimento.

"Olha a hora, gente. Já passou de meia-noite, vocês não tem o que fazer, não? Vir aqui me culpar pelas coisas… logo eu. Eu estava trabalhando, para ganhar o meu dinheiro e tenho que ouvir desaforo. Esse aqui vai estar na lápide: ‘aguentou muito e ainda foi simpático'", completou o ex-BBB.

Vale lembrar que Vinicius, um dos melhores amigos de Aline Patriarca, entrou no BBB 25 como dupla da ex-sister. A baiana iniciou um romance com Diogo Almeida ainda no confinamento do programa e, após o fim da edição, os dois engataram um namoro, assumido publicamente em maio deste ano por meio da assessoria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

O término de Aline e Diogo Almeida

A ex-BBB Aline Patriarca e o ator Diogo Almeida estão separados! Na noite de quinta-feira, 17, os dois compartilharam o comunicado oficial nas redes sociais para informar que aconteceu a separação.

Nos stories, os dois compartilharam textos iguais, nos quais mudaram apenas o nome um do outro. Eles pediram respeito neste momento e informaram que estão com objetivos diferentes em suas vidas. Por isso, eles optaram pela separação.

" Em respeito aos fãs, quero comunicar a vocês que eu e Diogo [Aline] não somos mais um casal. Vivemos momentos especiais juntos, mas entendemos, em comum acordo, que estamos em fases e com objetivos diferentes. Agradeço a quem sempre torceu, nos apoiou e peço, de coração, respeito e privacidade nesse momento ", escreveram.

Leia também: Ex-BBB Diogo Almeida abre álbum de fotos ao lado da família de Aline Patriarca