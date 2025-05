Ex-BBB Nizam lamenta morte da mãe: 'Um pedaço de mim partiu junto'

Ex-participante do BBB 24, Nizam informou que sua mãe, Somaia Hayek, faleceu no domingo, 11, Dia das Mães, em São Paulo

Ex-participante do BBB 24, Nizam usou as redes sociais para compartilhar uma triste notícia com o público. Em seu perfil oficial, ele informou que sua mãe, Somaia Hayek, faleceu no domingo, 11, Dia das Mães, em São Paulo.

"Neste momento de luto, que a paz e a força nos envolva, e que as lembranças dos momentos felizes nos confortem. Minha amada mãe, obrigada por tudo. Estaremos juntos até depois do fim", escreveu Nizam em uma homenagem à matriarca da família.

"Descanse em paz, meu amor, minha melhor amiga. Um pedaço gigantesco de mim partiu junto com você", acrescentou o ex-BBB em outra postagem. Hanna Abou, irmã de Nizam, também prestou uma homenagem à mãe.

"Você foi incrível! Foi e sempre será um privilégio ser sua filha e eu te escolheria 1000x como mãe! Nem sei como vai ser sem você", escreveu a familiar do famoso. Até o momento, a causa da morte de dona Somaia não foi divulgada.

Ex-BBB Nizam agradece mensagens de apoio

Durante a madrugada desta terça-feira, 13, Nizam retornou às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e carinho que tem recebido do público desde que anunciou a morte da mãe. O ex-BBB ainda explicou que passará um tempo longe da internet.

"Obrigado a todos pelas mensagens. Não consegui ver tudo e vou me permitir ficar offline por agora. Obrigado pelo carinho, pela preocupação e pelo tempo dedicado. A todos que comparecerem hoje na despedida da minha rainha. Do fundo do meu coração, obrigado!", escreveu ele em uma publicação.

A carreira de Nizam pós-BBB

Em maio de 2024, cerca de um mês após o fim do BBB 24, Nizam abriu o jogo sobre sua vida financeira. Na época, a TV Globo havia encerrado o contrato fixo com boa parte dos participantes da edição.

Nizam contou que teve que vender seu carro avaliado em R$ 60 mil para se sustentar: "Eu tinha R$ 39 na minha conta antes de entrar no programa. Então, sugiro se organizar como se fosse passar três meses de férias", aconselhou o ex-participante.

Por fim, Nizam contou que até fechou alguns trabalhos quando era contratado pela emissora, mas não recebeu retorno financeiro: "Eu fiz algumas parcerias e participei de alguns eventos por causa da Globo, mas não foram participações remuneradas. Depois que você sair do programa, vai ser preciso construir um caminho para ganhar dinheiro", disse.

