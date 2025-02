Ex-BBB Nizam abre o jogo sobre fim do romance com Leticia Spiller

Ex-participante do BBB 24, Nizam recordou como conheceu Leticia Spiller e revelou o motivo de affair com a atriz não ter ido para frente

Ex-participante do BBB 24, Nizam viveu intensamente após sua saída do reality show da TV Globo, incluindo um romance com a atriz Leticia Spiller. Os dois engataram um affair durante o Carnaval do ano passado e seguiram juntos até meados de maio.

Agora, em entrevista ao podcast 'Mussi de Climão', Nizam recordou como conheceu Leticia e revelou o motivo da relação não ter ido para frente. De acordo com o ex-BBB, foi ele quem puxou conversa com a artista em um primeiro momento.

"Mas você se apaixonou?", perguntou o apresentador Rodrigo Mussi. "Naquele primeiro momento, sim", declarou Nizam. Em seguida, o rapaz contou como os dois acabaram se aproximando.

"Eu pedi um isqueiro para ela, tendo um isqueiro no bolso. Gente, eu vou ser muito sincero agora, chegamos no Camarote Mar e aí trocamos olhares, eu e a Leticia. Só que eu não sabia quem era a Leticia Spiller. Eu sou muito alienado à cultura artística brasileira", explicou ele.

"Eu já tinha achado ela maravilhosa, tanto que eu tinha trocado olhares com ela. Pedi o isqueiro, começamos a conversar e tal. E aí teve uma hora que o empresário que estava com ela lá, veio pedir o contato e aí, na noite seguinte, a gente saiu junto", continuou Nizam, revelando que passou 4 meses com Leticia Spiller.

Mas afinal, por que Leticia e Nizam terminaram a relação? Segundo o ex-BBB, a incompatibilidade de agendas foi um dos motivos: "Projetos diferentes, tempos diferentes, agendas diferentes, planos diferentes", esclareceu ele.

“Acabou de uma forma muito natural. Não foi um momento em que a gente colocou um ponto final. Foi acabando, assim, naturalmente. Então, não tem como falar que eu queria mais. Gostei muito dela. A gente tinha um carinho absurdo um pelo outro”, completou Nizam, revelando que os dois mantêm uma ótima amizade.

