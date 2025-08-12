CARAS Brasil
Atualidades / Abriu o coração!

Ex-BBB Natália Deodato reflete após retiro espititual: 'Me transformando'

Natália Deodato, do BBB 22, abriu o coração após participar de um retiro evangélico: "Não vou mudar da noite para o dia, é um processo"

por Daniela Santos
Publicado em 12/08/2025, às 09h32 - Atualizado às 10h26

Natália Deodato fala sobre retiro espiritual
Natália Deodato fala sobre retiro espiritual - Foto: Reprodução/Instagram

Natália Deodato usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para contar que passou o fim de semana em um retiro espiritual. A ex-participante do BBB 22 compartilhou em seu perfil algumas fotos do evento e falou sobre a sua decisão de ir ao "encontro de Deus". Além disso, ela confessou que tinha medo de ser criticada publicamente por falar de sua religião. 

"Esse final de semana foi um marco gigante na minha vida… Fui ao encontro com Deus (retiro espiritual), tinha exatamente 3 anos que eu procrastinava essa decisão! Eu nasci em berço evangélico, sou da época da Assembleia, já exerci ministério, minha primeira pregação foi aos 9 anos em uma igreja pequenininha e bem pentecostal, eu fiz teologia e me aprofundei muito no amor do Pai… Mas veio as decepções e me afastei, a gente se frusta e esquece que a nossa frustração não tem nada haver com Ele…", relatou a influenciadora digital.

Em seguida, Natália contou que após se afastar da igreja passou a curtir tudo o que o mundo tinha para oferecer, mas ainda se sentia vazia. "Experimentei tudo que o mundo podia me proporcionar e ainda sobrava um vazio, que nada preenchia… Eu nunca me afastei de verdade, toda semana estava na igreja, mas não me posicionava como filha… Tinha medo das críticas, vergonha de alguns erros e sabia que eu teria de renunciar muitas coisas…", confessou. 

"Esses final de semana tive coragem e fui ter um particular com o Pai, tive um encontro tão profundo com Deus que é difícil colocar em palavras. Senti o amor d'Ele me envolver de uma forma que me fez entender que não preciso ser perfeita para ser amada. Muitas vezes, tenho medo… medo das cobranças externas, das críticas, dos olhares que esperam que um cristão nunca erre. Mas também sinto o peso das minhas próprias cobranças internas, porque sei que minha natureza é falha", acrescentou. 

Ela também ressaltou que nesse processo que vai "errar e tropeçar". "A verdade é que estou em um processo. Não sou perfeita, mas todos os dias busco ser mais parecida com Cristo — na forma de amar, perdoar, ter paciência e agir com bondade. Sei que vou tropeçar, sei que vou errar, mas também sei que Ele me acolhe e me molda, mesmo assim. O amor de Deus não é baseado na minha performance, mas na graça d'Ele. E é nessa graça que encontro descanso para continuar caminhando, confiando que, passo a passo, Ele está me transformando. Não vou mudar da noite para o dia, é um processo, mas dou total permissão ao Espírito Santo para me moldar… Quem está animado para viver esse processo comigo?"

"Obrigada Pai. Pr. Pedro Daniel, obrigada por acreditar no poder de Deus e gerar vida nas pessoas, obrigada por me acolher e acreditar que dos improváveis Deus faz tudo! Bispo Alexandre Jorge cada oração, cada palavra foi essencial para esse momento, você não me abandonou um só segundo, obrigada", finalizou. 

Confira: 

Natália Deodato relembra depressão após o BBB

Participar do Big Brother Brasil, reality show exibido pela Rede Globo, é um sonho para muita gente, porém é preciso de muita maturidade para enfrentar os desafios da convivência e do confinamento. Natália Deodato, participante do BBB 22, comentou sobre a situação.

"A dinâmica intensa do programa em todos os sentidos, tanto lá dentro quanto tudo o que acontece aqui fora enquanto estamos confinados, foi o que mais me surpreendeu. Lidar com pessoas com vivências totalmente diferentes da minha realidade foi bem difícil. Cada conduta dura que enfrentava despertava sentimentos que achava ter superado. Em diversos momentos me vi no meu limite", disse ela em entrevista para a Quem.

A famosa ainda afirmou que gostaria de ter feito algumas coisas de uma forma diferente. "A questão de querer ser aceita foi uma das minhas grandes problemáticas. Não saber ser frágil também foi algo que marcou, além dos momentos de embate mais calorosos e a falta da minha família, que acabou se misturando com carência e solidão. Projetei isso em outra pessoa dentro da casa e hoje percebo o quanto poderia ter lidado melhor". Saiba mais!

Natália Deodato relembra trajetória no BBB 22: 'Representatividade importa'

