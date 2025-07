Ex-BBB Munik Nunes relata situação com a filha em hotel que não aceita crianças: 'Chateada'

A campeã do BBB 16, Munik Nunes usou as redes sociais para desabafar sobre uma situação desagradável que enfrentou durante uma viagem em família

A campeã do BBB 16, Munik Nunes usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para desabafar sobre uma situação desagradável que enfrentou durante uma viagem em família. A influenciadora contou que, ao chegar ao local da hospedagem com o marido, Paulo Simões, e a filha Catarina, de 1 ano, foi surpreendida com uma restrição, já que o local não aceita crianças menores de 14 anos.

"Nós estamos em um hotel que não pode crianças. Apenas acima de 14 anos. E não fui eu quem fez a reserva e, quando a reserva foi feita, não foi informado que a Catarina é bebê. Então, antes de vir para cá, eu chamei no WhatsApp e perguntei se tinha berço. E aí, não souberam nos falar pelo WhatsApp. O Paulo ligou e eles falaram que não aceitam crianças e nem bebês, que não têm estrutura para crianças", iniciou ela.

E ela contou que a equipe prometeu retornar com uma solução. "No dia seguinte, eles autorizaram nossa permanência com a Catarina, mas disseram que o café da manhã da babá e da bebê seria servido no quarto do hotel, porque, como não é permitido... Aí, nós chegamos e, assim que fizemos o check-in, foi informado novamente para nós que o café da manhã e o chá da tarde seriam servidos no quarto do hotel. Tudo bem, concordamos".

"A neném acordou, eu pedi o café para elas e elas tomaram café. Eu estava com a bebê ali na grama porque tem um espaço externo muito grande e fui tomar café com o pai, e ela ficou com a babá", contou ela. Em seguida, ela relatou que a equipe do local informou que a pequena não poderia ficar no jardim.

"O pai da Catarina levantou e foi falar com eles. Uma senhora falou que não era permitido e isso tinha sido passado para nós, sendo que não foi passado que ela não poderia ficar na área comum do hotel. Ou seja, se ela não pode ir tomar café, nem chá, e nem no jardim, ela deveria ficar só dentro do quarto e isso teria que ter sido passado para nós."

Apesar de tentar resolver a situação, ela decidiu procurar outra hospedagem. Ainda no desabafo, ela confessou sobre a pessoa que atendeu sua família: "Eu estou extremamente chateada com toda a situação e eu não vou ficar aqui".

Leia também: Filha de Munik Nunes encanta com look de crochê em festa de mesversário

Veja o desabafo de Munik Nunes: