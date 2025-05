Ex-BBB Matteus emociona a namorada com surpresa especial: 'Mil vezes sim'

Ficou sério! O ex-BBB Matteus organizou uma bela surpresa romântica para a nova namorada, Anna Júlia Ferreira; veja o vídeo

Matteus Amaral está oficialmente namorando! Vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, o gaúcho preparou uma surpresa bastante especial para Anna Júlia Ferreira, com quem está junto desde meados de março deste ano.

Apesar de terem engatado o romance há algum tempo, o pedido de namoro aconteceu somente no domingo, 25, com a presença de amigos e familiares do casal. O vídeo do momento romântico foi compartilhado por Anna Júlia em suas redes sociais.

No registro, é possível notar que a jovem segura um pato, que possui uma fita com QRcode no pescoço. Após escanear o código, Anna Júlia Ferreira se deparou com uma homenagem de Matteus, que reuniu diversos momentos dos dois em um vídeo.

Ao final, o ex-BBB aparece na sala com um buquê de flores e uma caixinha com duas alianças, simbolizando a união do casal. " A senhorita aceita namorar comigo? ", perguntou Matteus Amaral. A estudante de medicina rapidamente correu para os braços do amado e aceitou o pedido.

"No lugar que mais amo no mundo, na presença da família, aparece o pato Daniel com um QRcode no pescoço… Eis que quando abro, vejo uma retrospectiva de muito do que já vivemos (e vivemos MUITO). Mil vezes SIM pra ti e pra nossa história ", escreveu a namorada de Matteus na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos, familiares e admiradores deixaram mensagens carinhosas ao novo casal, desejando muitas felicidades aos dois: "Ae, foi lindo demais! Felicidades maninha e cunhado!", escreveu a irmã da jovem. "Estou muito emocionada! Certeza que você fará o nosso menino muito feliz", disse uma seguidora. "Que lindo, toda felicidade do mundo para vocês", declarou outra.

Como Matteus conheceu a nova namorada?

Apesar de Matteus Amaral e Anna Júlia se conhecerem há alguns anos, o romance só aconteceu mesmo em 2025. Em entrevista recente ao 'Gaúcha ZH', o ex-BBB abriu o coração e revelou detalhes de como tudo começou.

" Nos conhecemos pelas redes sociais, há uns oito anos. Nosso primeiro encontro pessoal foi perto do Carnaval este ano, em Porto Alegre. E dá pra dizer que foi paixão à primeira vista. Desde o primeiro beijo, a gente se apaixonou. Foi muito intenso. Trocamos uma ideia pelas redes sociais e combinamos de tomar um chimarrão. Conversamos por horas", declarou ele.

Vale lembrar que esta é a primeira relação que o gaúcho vive após o fim do noivado com a também ex-BBB Isabelle Nogueira, ocorrido em fevereiro.

