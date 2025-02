Ex-BBB Matteus desabafa após fim de noivado com Isabelle: 'Não deu certo'

Após anunciar o fim do noivado com Isabelle, o ex-BBB Matteus pediu para que os fãs não criem teorias sobre o término da união

Vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, Matteus Amaral usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para falar pela primeira vez a respeito do término do noivado com Isabelle Nogueira. Os dois, que estavam juntos desde o fim da edição do reality show em que participaram, anunciaram o fim da relação na quarta-feira, 5.

Por meio de seus stories no Instagram, Matteus publicou um vídeo reforçando que a decisão de colocar um ponto final na união foi tomada em consenso entre o agora ex-casal. Além disso, o gaúcho ressaltou que o carinho e respeito que sente por Isabelle continuará existindo.

"Como vocês viram na nota que publicamos, uma nota que nós entramos em consenso para falar, e o nosso término foi em consenso também. É triste. Ninguém busca entrar em um relacionamento, acredito eu, para terminar, com prazo. Não, ninguém faz isso. Mas quando a gente vê que não está dando certo, que as coisas não estão indo como deveriam ser, é melhor terminar antes que o amor, o carinho, o respeito vão por água abaixo", iniciou ele.

"Quero deixar aqui, claro, do fundo do meu coração para vocês, que a nossa relação foi de muito carinho, muito amor e de muita entrega. Eu aprendi muito com ela, ela aprendeu muito comigo. Foi uma coisa muita intensa. Só que, infelizmente, por incompatibilidade, como foi citado na nota, em muitos momentos a gente acabou tendo agendas diferentes. Eu estou no Rio Grande do Sul, tenho uma agenda aqui, a Isabelle também tem a agenda dela", continuou.

Onde Matteus irá morar após fim do noivado com Isabelle?

Em seguida, Matteus Amaral informou que Isabelle Nogueira seguirá morando no apartamento onde os dois moravam, em São Paulo, enquanto ele se mudará para outro local da cidade . O ex-BBB ainda pediu para que o público não crie teorias sobre o término da relação.

"E é isso, não fiquem criando, não fiquem comparando quem é melhor, quem é pior, não existe isso, não criem uma rivalidade que não existe. O que eu e a Isabelle vivemos foi algo genuíno, foi maravilhoso. Eu me entreguei, ela se entregou, mas, infelizmente, não deu certo. Não fiquem criando coisas, isso daí só vai machucar", declarou.

"Eu torço muito pelo sucesso dela, pela felicidade, que ela conquiste tudo o que almeja. Ela é uma pessoa muito esforçada em tudo que faz. Ela me ensinou muito mesmo, sobre várias áreas, com a experiência que ela já tinha, antes de eu ter entrado na vida pública, na vida exposta. E é isso, tá bom? Muito obrigado e até breve", concluiu Matteus.

