Ex-BBB Matteus Amaral esclarece comentário polêmico do sogro: 'Equívoco'

Ex-participante do BBB 24, Matteus Amaral se pronunciou após uma fala de seu sogro viralizar nas redes sociais; entenda

O nome de Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, ficou entre os assuntos mais comentados nos últimos dias após um comentário de seu sogro viralizar nas redes sociais. Na ocasião, o pai da namorada do ex-brother se referiu ao abacaxi como 'a picanha dos nordestinos'.

A fala, porém, foi bastante criticada por internautas, que lamentaram a atitude do sogro do gaúcho. Após a repercussão, Matteus Amaral usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do ocorrido e esclarecer o comentário do pai da namorada.

" Pessoal, infelizmente houve um equívoco. A gente estava conversando ali e aí meu sogro falou que 'abacaxi era a picanha do Nordeste', mas nunca querendo ferir as pessoas do Nordeste. Longe disso. A gente tem admiração e respeito. Meu sogro quer falar um negócio pra vocês aqui ", iniciou o ex-BBB em um vídeo publicado.

"Eu sou uma pessoa que, quando sai de férias, sempre [é no] Nordeste. E eu adoro abacaxi no espeto assim. Falei aquilo brincando ", declarou o sogro de Matteus. "Não leve pro mau caminho. Estou pedindo desculpas. Pelo contrário, gosto muito do pessoal do Nordeste", acrescentou o vice-campeão do reality show da Globo.

" A gente não tem nada contra. São falas um pouco complicadas, mas fica aqui minha fala pra vocês e meu pedido de desculpas. Não tem erro. Não tem nada contra o pessoal do Nordeste", finalizou Matteus Amaral.

Sogro do ex-BBB Matteus Amaral pede desculpas após afirmar em vídeo que um abacaxi era a “picanha” do Nordeste. pic.twitter.com/BOd1yxebwS — Central Reality (@centralreality) June 22, 2025

Ex-BBB Matteus emociona a namorada com surpresa especial

Matteus Amaral está oficialmente namorando! Vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, o gaúcho preparou uma surpresa bastante especial para Anna Júlia Ferreira, com quem está junto desde meados de março deste ano.

Apesar de terem engatado o romance há algum tempo, o pedido de namoro aconteceu somente no dia 25 de maio, com a presença de amigos e familiares do casal. O vídeo do momento romântico foi compartilhado por Anna Júlia em suas redes sociais; confira mais detalhes!

