Ex-BBB Lucas Buda mostra antes e depois do corpo após perder 10 quilos em 15 dias

O ex-BBB Lucas Buda confessou que procurou ajuda profissional para mudar alguns hábitos e conseguir perder peso; confira

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar a mudança do seu corpo após perder 10 quilos em apenas 15 dias.

O professor de Educação Física compartilhou um antes e depois do corpo e confessou que decidiu procurar ajuda para mudar alguns hábitos após enfrentar dificuldades com atividades do dia a dia. Além disso, ele confessou que ficou incomodado com comentários da internet sobre sua aparência após deixar o reality show.

"Vocês sabem que eu não gosto de me expor. No BBB eu não tinha problema com meu corpo, mas após sair de lá e me deparar com uma enxurrada de comentários sobre meu corpo/aparência eu decidi me preservar e de lá pra cá nunca mais apareci publicamente sem camisa, uma forma de evitar… A realidade é que tarefas que antes eram fáceis, começaram a se tornar difíceis, amarrar o sapato, jogar capoeira, jogar futebol, meu corpo começou a ficar disfuncional e aí foi hora de procurar ajuda", revelou.

Em seguida, Buda contou que procurou uma profissional para cuidar do corpo. "A Dra. Layana Rebolças começou há exatos 15 dias um acompanhamento (ela veio na minha casa conferir as marmitas que fiz do plano alimentar), montou o plano alimentar de acordo com a minha rotina, cuidou da aplicação de medicamentos e de nutrientes que estavam em falta no meu corpo, veio o Sales Jackson e começou a me ajudar com os treinos adaptados a minha realidade. O resultado foi 10.1 kg em 15 dias com ganho de massa magra e redução de gordura corporal e visceral. É só o começo de uma nova fase da minha vida!", celebrou.

Lucas Buda abre o jogo e revela se teve interesse romântico em Pitel no BBB 24

Ex-participante do BBB 24, Lucas Buda viveu um episódio polêmico em sua participação no reality show da TV Globo. Na época, casado com Camila Moura, o capoeirista acabou demonstrando interesse amoroso por Giovanna Pitel, fazendo com que a então esposa pedisse o divórcio ainda durante seu confinamento.

Agora, cerca de um ano depois do ocorrido, Lucas abriu o jogo e falou abertamente sobre o assunto envolvendo sua vida pessoal. Em entrevista ao podcast 'Mussi de Climão', de Rodrigo Mussi, o ex-brother revelou se realmente possuía interesse amoroso na colega de confinamento.

"Ô Buda, agora responde. Quero que você seja sincero, se não a gente vai beber de novo. Você ficou afim da Pitel ou não?", perguntou o apresentador. "Fiquei, pô. Isso aí não tem como negar, Rodrigo! Nem se eu quisesse falar o contrário, eu conseguiria", respondeu. Saiba mais!

