Ex-BBB Isabelle revela planos para o apartamento deixado por Matteus: 'Tem muita recordação'

Após anunciar o término do seu noivado com Matteus Amaral, a ex-BBB Isabelle Nogueira já está procurando outro imóvel para morar. O casal havia escolhido morar junto em São Paulo e, após o ponto final na relação, ele deixou o apartamento e viajou para rever a família, no Rio Grande do Sul. Já ela, permaneceu sob o mesmo teto.

Em entrevista ao jornal Extra divulgada nesta quarta-feira, 12, ela detalhou: " Este apartamento é alugado, escolhemos em consenso, vou entregar. Já estou procurando outro lugar para morar porque aqui tem muita recordação nossa, e eu não quero ficar refém disso."

Nesta terça-feira, 11, ela mostrou em suas redes sociais um pouco das buscas por um novo lar."Quero com entrada pro sol, com árvore, sem barulho. Que missão!". E completou: "Passei o dia inteiro na rua. Tive que adiar compromissos, foi uma grande correria. Hoje eu vi quatro apartamentos, um perto do outro, no bairro que gostei. E o último que eu vi tinha uma arara dentro!"

"O corretor falou que tem até macaco passando pelas árvores ali. Ele me pegou! Já me imaginei colocando comida para as minhas araras, para todos os bichos que estiverem no entorno. Tem um parque ali bem arborizado. É muito lindo. Mas tenho os pés no chão, estou estudando as possibilidades", encerrou.

Isabelle revela situação que levou ao término com Matteus

Ainda em entrevista ao Jornal Extra, Isabelle contou que o casal discordava sobre decisões do dia a dia ao irem morar juntos e isso desgastou o relacionamento. "A gente falava: "Olha, eu não concordo com isso", "Também não concordo", "Mas eu não vou mudar de ideia", "Eu também não mudo porque estou certo", "Eu também estou certa"... Coisas assim, sabe? Nossas prioridades são diferentes, nossos ritmos de vida, a maturidade para lidar com esse meio artístico... São coisas simples, mas que pesam muito no convívio do dia a dia. Eu prefiro não me aprofundar mais para não expor o outro lado", disse ela. Leia mais!

