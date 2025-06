Ex-BBB Isabelle Nogueira esclarece rumores de romance com ator famoso

É real? Solteira, a ex-BBB Isabelle Nogueira abriu o jogo sobre rumores de possível romance com ator famoso da Globo; entenda

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira separou um tempo na terça-feira, 3, para conversar um pouco com os seguidores. Durante o bate-papo descontraído, a manauara foi questionada sobre sua vida amorosa atual e aproveitou para esclarecer os rumores de que estaria vivendo um romance com ator famoso da Globo.

O artista em questão apontado como novo affair de Isabelle é Leo Bittencourt , que esteve no ar recentemente em 'Mania de Você'. Os boatos de que os dois estariam se relacionando, de acordo com a ex-BBB, se iniciaram no site X, antigo Twitter.

A manauara, no entanto, negou que esteja vivendo um romance com Leo e pediu para que os fãs não espalhem histórias falsas. "Eu quero falar com vocês rapidamente sobre isso. Um FC me shippando com uma pessoa. Gente, não façam isso, isso é muito sério. Não sei como vocês conseguem encontrar essa visão. Mulher não pode ter amigo homem? Que loucura", declarou ela.

Em seguida, Isabelle Nogueira, que está solteira desde o fim do noivado com o também ex-BBB Matteus Amaral, reforçou aos fãs que não criem teorias sem fundamento. " Que absurdo. Não façam isso, de verdade. É surreal como vocês criam as vezes umas fanfics irreais, de verdade. O Leo é manauara, que saiu da nossa terra em busca de realizar seu sonho. Um grande artista que eu admiro muito", esclareceu.

Leo Bittencourt esteve recentemente no Festival da Cunhã, evento organizado por Isabelle Nogueira no último mês. "Esteve presente no meu festival, parceiro, contribuindo com a sua vivência. Não criem essas coisas, não existem. Isso é mentira ", finalizou a ex-BBB.

A reação de Isabelle Nogueira com pergunta de Blogueirinha

Recentemente, o nome de Isabelle Nogueira ficou entre os assuntos mais comentados na web após um vídeo da ex-sister com a apresentadora Blogueirinha viralizar. O momento descontraído aconteceu durante o Festival da Cunhã.

No registro, Blogueirinha, que estava no palco ao lado de Isabelle, fez uma pergunta famosa à anfitriã do evento: "A gente quer saber, Isabelle, um livramento?", questionou a apresentadora. A ex-BBB, por sua vez, apenas riu e se esquivou de responder.

Blogueirinha, no entanto, seguiu com as perguntas descontraídas: "Isabelle, uma sogra?", se divertiu a apresentadora, levando a Cunhã-Poranga aos risos. Apesar de as duas não terem mencionado nomes, a reação inusitada da ex-sister foi relacionada por internautas ao seu antigo namoro com o também ex-BBB Matteus Amaral; confira mais detalhes!

