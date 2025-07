Ex-BBB Isabelle Nogueira é criticada por foto de biquíni e dispara: 'Se livre'

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira usou as redes sociais neste sábado, 19, para responder aos comentários de haters

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira usou as redes sociais neste sábado, 19, para responder aos comentários de haters. Ela abriu abriu um álbum de fotos no Amazonas e, entre os registros, postou fotos de biquíni. Nos comentários da publicação, ela foi bastante elogiada, mas também recebeu críticas.

"Para quem diz que não gosta de mostrar o corpo, era melhor sair nua", escreveu uma seguidora. "Onde eu disse isso? Vai treinar, se ame, ponha um biquíni, se livre de amarras. Reage, mulher. Uma vez ou outra que eu posto uma foto de biquíni e vem querer fresar. É muita falta de amor mesmo", rebateu a influenciadora.

Em seguida, outra pessoa concordou com a internauta: "Aí depois quer arrumar um homem de Deus para casar. Um cara de valor." E Isabelle devolveu: "E tu arrumou? Porque tá tão mal amada assim então? Fala de fé no teu perfil e vem destilar ódio aqui. Olha já!"

Apesar das críticas, a maioria dos comentários foram elogios. "Ainda mais linda nessa paisagem incrível", disse uma. "Bela como um raio de sol... né cunhã!", escreveu outra. "Tá linda, cunhã!! Aproveita muito a sua terrinha abençoada", disse uma terceira pessoa.

Isabelle Nogueira rebate seguidora em rede social — Foto: Reprodução/Instagram

Rumores de romance

Recentemente, Isabelle Nogueira foi questionada sobre sua vida amorosa atual e aproveitou para esclarecer os rumores de que estaria vivendo um romance com ator famoso da Globo. O artista em questão apontado como novo affair de Isabelle é Leo Bittencourt, que esteve no ar recentemente em 'Mania de Você'.

Os boatos de que os dois estariam se relacionando, de acordo com a ex-BBB, se iniciaram no site X, antigo Twitter. A manauara, no entanto, negou que esteja vivendo um romance com Leo e pediu para que os fãs não espalhem histórias falsas. Leia o que ela disse aqui!

