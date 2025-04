Ex-BBB Gustavo Benedeti reage após ser acusado de traição

O ex-BBB Gustavo Benedeti foi acusado por uma ex-namorada de traição e decidiu se pronunciar sobre a separação deles

O ex-BBB e influencer Gustavo Benedeti virou assunto na internet nesta semana após a ex-namorada, Aline Fernandes, acusá-lo de traição. Ela disse que ele foi infiel no relacionamento curto que tiveram. Porém, ele negou e deu a sua versão sobre a separação deles.

"Estou acompanhando as notícias. Eu estava, sim, conhecendo uma pessoa. Porém, com o passar do tempo, eu não quis mais ficar porque eu vi várias coisas que não condizia com o que era. Está tudo bem. É o meu direito de não querer. Quando a pessoa fala que é de um jeito e depois é de outro, tenho esse direito de não querer um relacionamento", afirmou.

E completou sobre seu novo namoro: "Fico triste, tem várias mentiras aí no meio, muitas datas que não batem, porém Deus colocou a Amanda no meu caminho, que é uma pessoa iluminada, sábia, de coração gigante, que me trouxe paz e me trouxe amor. Estou muito feliz com ela, eu amo ela".

Por fim, o rapaz negou a traição. "Uma pessoa que fala de relacionamento abusivo, traições e não sei o que... isso nem condiz comigo, porque não faz parte de mim e nunca fez. Essas causas acabam perdendo a importância e a relevância, porque tem pessoas que usam de má fé querendo fama e hype. Sei quem eu sou e estou tranquilo com meu coração, porque sei como ele é", finalizou.

Quem é Gustavo Benedeti?

Gustavo Benediti ficou famoso ao participar do BBB 23, da Globo. Ele entrou no reality show como Pipoca e foi eliminado no sexto paredão da temporada com 71,78% dos votos do público. Durante o período confinado, ele viveu um affair com Key Alves.

Antes do BBB, ele morava em uma fazenda com a família em Mato Grosso. Depois da fama, ele se tornou influencer e empresário, e faz sucesso nas redes sociais.

Atualmente, ele namora com a influencer Amanda Melo.