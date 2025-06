Ex-BBB Diogo Almeida abre álbum de fotos ao lado da família de Aline Patriarca

Ficou sério! O ator Diogo Almeida desembarcou na Bahia, terra natal da namorada, Aline Patriarca; romance começou no BBB 25

Diogo Almeida passou os últimos dias em ótimas companhias! O ator e ex-BBB desembarcou na Bahia, terra natal da namorada, Aline Patriarca, e curtiu cada momento da viagem ao local junto com a amada e os familiares dela.

Neste sábado, 28, Diogo publicou uma sequência de fotos de momentos especiais vividos por lá, incluindo o encontro com os sogros e passeios ao lado de amigos. "Um cadinho da Bahia", escreveu o artista na legenda da postagem.

Diogo Almeida e Aline Patriarca iniciaram o romance ainda dentro do reality show da TV Globo, em janeiro deste ano. Fora do confinamento, os dois decidiram se conhecer melhor e engataram de vez o namoro, assumido publicamente em maio através da assessoria do ator.

Recentemente, Aline abriu o coração ao falar sobre a relação com Diogo: "Aqui fora existem muitas outras coisas que a gente pode expandir. Eu acho que essa liberdade, ter esses momentos mais íntimos mesmo, longe das câmeras, permite que a gente se conheça mais a fundo. Mas está sendo lindo", relatou ela ao 'gshow'.

O casal, inclusive, realizou uma viagem romântica para a Serra Fluminense, no Rio de Janeiro, dias antes de oficializar a união. Por meio das redes sociais, os ex-BBBs mostraram alguns detalhes do local onde ficaram hospedados.

Confira as fotos de Diogo Almeida na Bahia:

Diogo Almeida posa ao lado dos sogros, pais de Aline - Reprodução / Instagram

Ex-BBBs Diogo e Aline curtem dia na praia

Recentemente, Aline Patriarca e Diogo Almeida foram flagrados em clima de romance. Após confirmarem que estão namorando, os ex-participantes do BBB 25 decidiram aproveitar o dia ensolarado para curtir o dia em uma praia do Rio de Janeiro.

Os dois atenderam alguns fãs e depois trocaram beijos enquanto aproveitavam o momento de lazer juntos. Para renovar o bronzeado, a policial militar surgiu usando um biquíni branco, já o ator estava com uma bermuda preta, regata branca e óculos escuros; confira os registros!

