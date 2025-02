Ex-BBB Davi Brito surpreende namorada com declaração: 'Me reinvento'

Apaixonado, o ex-BBB Davi Brito resgatou uma foto especial com a namorada, Adriana Paula, e aproveitou para se declarar

Davi Brito não esconde o quanto está apaixonado! Na última quinta-feira, 6, o campeão do BBB 24, da TV Globo, surpreendeu a namorada, a dentista Adriana Paula, com uma declaração romântica nas redes sociais.

Por meio de seus stories no Instagram, Davi resgatou uma foto de um momento especial com a companheira durante um jantar e destacou que está disposto a fazê-la feliz. "Namorado, amigo, parceiro, irmão. O que você precisar, eu me reinvento para ser seu mundo, meu moranguinho", escreveu ele na legenda.

Recentemente, o ex-BBB preparou uma surpresa romântica para Adriana Paula em seu consultório de odontologia. Na ocasião, Davi Brito apareceu no local de trabalho da amada e a presenteou com um buquê de flores e uma caixa de chocolate, além de dois chaveiros de ursinho para a moça.

Vale lembrar que o jovem assumiu publicamente o namoro em janeiro deste ano, quando abriu um álbum de fotos de vários momentos ao lado da companheira e se declarou. "Se a vida é feita de amor, eu resolvi que a partir de hoje eu vou amar ela com você", escreveu o ex-BBB na legenda da publicação.

Davi Brito se declara para a namorada - Reprodução/Instagram

Quem é a namorada de Davi Brito?

Davi Brito está namorando! O campeão do BBB 24, da TV Globo, surpreendeu os fãs recentemente ao revelar que está comprometido com Adriana Paula. O jovem assumiu a relação no dia 17 de janeiro, quando publicou as primeiras fotos do casal em uma viagem.

Cirurgiã-dentista, a moça é residente em Harmonização Orofacial. Com mais de 130 mil seguidores em seu perfil no Instagram, Adriana Paula costuma dividir com o público registros de seu dia a dia.

Leia também: Davi Brito revela ansiedade pelo início da faculdade: 'Aí vou eu'