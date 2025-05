Ex-BBB Davi Brito revela que fará novos procedimentos estéticos após plástica

Ainda em recuperação, Davi Brito, campeão do BBB 24, contou que pretende realizar outros procedimentos estéticos; saiba quais

Recentemente, Davi Brito decidiu realizar algumas mudanças em seu físico e passou por uma cirurgia plástica para definir a barriga. A transformação, no entanto, não deve parar por aí. De acordo com o campeão do BBB 24, da TV Globo, novos procedimentos estéticos serão feitos por ele em breve.

Durante uma conversa com os seguidores nas redes sociais, Davi explicou que a próxima intervenção será no rosto. " Vou fazer harmonização facial. Vou tirar foto para vocês, para mostrar o antes e depois", contou ele.

"Vamos fazer alguns procedimentos estéticos no meu rosto. Vocês vão ver o resultado daqui há seis meses", completou o baiano, visivelmente empolgado com as mudanças. Davi Brito ainda explicou que também mexerá nas bochechas.

Vale lembrar que o ex-BBB ainda está se recuperando da cirurgia plástica realizada nas últimas semanas. Além da Lipo Ultra HD para deixar a barriga com gominhos definidos, ele também removeu a gordura localizada das costas.

Ex-BBB Davi Brito está em recuperação após plástica - Reprodução/Instagram

Médico faz alerta sobre cirurgia de Davi Brito

O ex-BBB Davi Brito, que ficou milionário ao vencer o BBB 24, da Globo, passou por uma cirurgia plástica no dia 26 de abril. Ele realizou a Lipo Ultra HD, que consiste na remoção da gordura localizada, com o objetivo de realçar a definição muscular. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Jairo Casali deu detalhes sobre o procedimento e alertou para os riscos no pós-operatório.

"A lipoaspiração de definição é uma cirurgia que trata o contorno do corpo removendo excessos de gordura das camadas mais profundas da pele e retirando também gordura mais superficial em locais que vão salientar a anatomia do paciente. Isso promove um efeito visual de definição, com luzes e sombras", explicou ele, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

E o especialista reforçou os cuidados essenciais para garantir um bom resultado e evitar complicações, já que não se trata de um procedimento livre de riscos. Seromas (acúmulo de líquido), fibroses (cicatrização interna excessiva), manchas inflamatórias e, em casos mais graves, tromboembolismos e lesões na pele podem ocorrer, especialmente se o paciente não seguir corretamente as orientações médicas; confira mais detalhes!

