Ex-BBB Davi Brito desabafa sobre vício: 'Consegui me libertar'

Campeão do BBB 24, Davi Brito revelou que está há um mês longe de seu vício e aproveitou para deixar uma mensagem encorajadora ao público

Davi Brito usou as redes sociais para compartilhar com o público um assunto envolvendo sua vida pessoal. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 24, da TV Globo, abordou seu vício em bebidas alcoólicas e revelou que está há um mês sem consumi-las.

" Hoje faz um mês que eu dei o passo mais importante da minha vida, eu parei de beber. Vocês que me conhecem, me acompanham, sabem o quanto isso era um vício pra mim e me fazia mal. Eu vivia em festas, noites sem rumo e aquilo só me afastava de quem eu realmente queria ser e demonstrar pra vocês. Eu decidi mudar e focar nos meus objetivos", declarou o baiano.

Ao longo de seu desabafo sobre o assunto, Davi ainda aproveitou para deixar uma mensagem de encorajamento aos seguidores que o acompanham: "Você também consegue. Se eu consegui me libertar do vício da cerveja e hoje eu estou focado em mim, você também consegue, porque nós somos mais fortes em Cristo Jesus, amém", finalizou o ex-BBB.

Nos comentários da postagem, diversos internautas fizeram questão de parabenizar a escolha de Davi em se afastar de bebidas alcoólicas. "Essa decisão sua só vai fazer você crescer cada vez mais", declarou um seguidor. "Parabéns Davi, melhor coisa que você faz", disse outro. "Parabéns, eu sempre torci por você", falou um terceiro.

Especialista analisa vício de Davi Brito

Davi Brito (22), campeão do BBB 24, revelou que desenvolveu um vício em álcool desde que deixou o reality show da Globo, há pouco mais de um ano. O baiano contou que está em processo de controle do consumo de bebidas alcoólicas e que, há um mês, está totalmente abstêmio.

Para entender a situação de Davi, a CARAS Brasil entrevista a psicóloga Larissa Fonseca, que explica que a atitude do ex-motorista de aplicativo ao decidir parar de beber é um passo importante e que deve ser valorizado; confira detalhes!

