Ex-BBB Aline comenta nova fase de vida e namoro com Diogo Almeida: 'Lindo'

Aline abriu o jogo sobre planos para o futuro e contou como tem sido o namoro com Diogo Almeida; os dois iniciaram o romance no BBB 25

Cerca de dois meses após o fim do BBB 25, Aline Patriarca segue colhendo frutos de sua participação no reality show da TV Globo. A ex-policial militar, eliminada no décimo paredão do programa, não esconde o quanto está feliz e realizada em sua nova fase de vida.

Em entrevista ao 'Gshow', Aline abriu o jogo sobre os planos envolvendo sua carreira profissional. Recentemente, a ex-BBB teve seu contrato renovado pela agência de influenciadores da Globo. Além disso, ela tem recebido diversas outras oportunidades.

"Entendo que o lado da dramaturgia é um universo muito vasto. Então, tudo que você se empenha, que você se dedica, se profissionaliza, se torna uma nova realidade", declarou a ex-sister. Ao longo do bate-papo, Aline Patriarca também falou a respeito de seu namoro com o ator Diogo Almeida.

Os dois iniciaram o romance ainda no confinamento do BBB 25 e assumiram oficialmente a relação após o fim do programa. Em maio, a assessoria de Diogo confirmou ao 'Gshow' que os dois estão namorando.

"Aqui fora existem muitas outras coisas que a gente pode expandir. Eu acho que essa liberdade, ter esses momentos mais íntimos mesmo, longe das câmeras, permite que a gente se conheça mais a fundo. Mas está sendo lindo ", relatou Aline, destacando que ela e Diogo Almeida estão se conhecendo melhor a cada dia.

Aline e Diogo Almeida em dia de praia - Foto: Dilson Silva / AgNews

A viagem romântica de Aline e Diogo Almeida

Dias antes de oficializar o namoro, Aline Patriarca e Diogo Almeida realizaram uma viagem romântica para a Serra Fluminense, no Rio de Janeiro. Por meio das redes sociais, os ex-BBBs mostraram alguns detalhes do local onde ficaram hospedados.

O destino da viagem escolhida por Aline e Diogo após participarem de um evento no Rio de Janeiro contou com uma cabana cercada de árvores e lago, com direito a lareira dentro do quarto. O ator, inclusive, chegou a publicar um vídeo dos dois apreciando a lareira ao som da música 'Medo Bobo', na voz de Rubel; confira mais detalhes!

Leia também: Ex-BBBs Aline e Diogo Almeida aparecem em clima de romance na praia