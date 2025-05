Ex-BBB Alane ganha elogio de Francisco Gil após publicar primeira foto do casal

Vivendo um romance com Francisco Gil, a ex-BBB Alane compartilhou a primeira foto do casal; cantor é filho de Preta Gil

Ao que tudo indica, Alane Dias e Francisco Gil estão mesmo namorando! Após serem flagrados juntos diversas vezes em público e até trocando beijos, a ex-BBB compartilhou a primeira foto do casal na tarde de quarta-feira, 8, em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial, Alane reuniu alguns cliques especiais de momentos vividos nos últimos dias e, em meio a sequência, incluiu uma foto ao lado do filho de Preta Gil. Na imagem, os dois aparecem trocando carinhos em um supermercado.

"A vida acontecendo nos detalhes mais bonitos", escreveu a ex-participante do BBB 24 na legenda da publicação. Nos comentários, Francisco Gil fez questão de elogiá-la: "A mais linda", declarou o cantor.

Vale lembrar que os rumores de que os dois estariam vivendo um romance começaram a circular em março deste ano. Na época, Alane e Francisco foram vistos juntos durante uma estadia em Fortaleza, no Ceará, onde diversos famosos marcaram presença.

No início deste mês, o novo casal foi clicado trocando beijos e carinhos em uma praia no Rio de Janeiro. Esta foi a primeira vez que eles assumiram o romance publicamente após o início dos rumores da relação.

O músico, inclusive, já comentou sobre os rumores, ressaltando que prefere não se envolver nas discussões sobre sua vida pessoal. "Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa. Acho natural (o interesse), mas, ao mesmo tempo, me distancio desta questão como algo central. Vem como uma consequência", disse ele em entrevista à Quem.

Quem é Francisco Gil?

Francisco Gil, de 30 anos, é músico e filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Muller. O artista foi indicado ao Grammy Latino em duas ocasiões e, em 2023, conquistou o prêmio de Melhor Grupo Pop Rock com o grupo Gilsons no Prêmio da Música Brasileira. Eles também ganharam o prêmio de Melhor Projeto Audiovisual pelo filme Pra Gente Acordar.

