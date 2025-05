Ex-BBB Alane Dias surge em momento romântico com Francisco Gil

A ex-BBB Alane Dias dividiu uma nova foto romântica ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil, durante passeio em Búzios; confira

Ao que tudo indica, o romance entre Alane Dias e Francisco Gil está mesmo sério! A ex-BBB e o cantor, que estão juntos desde meados de março deste ano, aproveitaram o último fim de semana juntinhos em Búzios, no Rio de Janeiro.

Por meio das redes sociais, Alane compartilhou alguns registros de sua estadia no local paradisíaco, incluindo fotos de idas à praia e passeio noturno. Em um dos cliques, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, surgiu em clima de romance junto com o filho de Preta Gil.

Na imagem, a bailarina aparece no colo de Francisco, enquanto os dois estão sentados em uma janela com vista de frente para o mar. O cantor ainda foi fotografado dando um beijo carinhoso na cabeça da amada.

Vale lembrar que Alane Dias e Francisco Gil assumiram publicamente a relação em abril deste ano, quando a ex-BBB publicou a primeira foto do casal em suas redes sociais. Os rumores de romance entre os dois começaram a circular em março deste ano, durante o Carnaval.

Na época, o casal foi visto junto durante uma estadia em Fortaleza, no Ceará, onde diversos famosos também marcaram presença. Ainda em abril, os dois foram clicados trocando beijos e carinhos em uma praia no Rio de Janeiro.

Francisco Gil, inclusive, já comentou sobre o assunto, ressaltando que prefere não se envolver nas discussões sobre sua vida pessoal. "Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa. Acho natural (o interesse), mas, ao mesmo tempo, me distancio desta questão como algo central. Vem como uma consequência", disse ele em entrevista à Quem.

Ex-BBB Alane Dias e Francisco Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alane Dias (@alane)

Quem é Francisco Gil?

Francisco Gil, de 30 anos, é músico e filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Muller. O artista foi indicado ao Grammy Latino em duas ocasiões e, em 2023, conquistou o prêmio de Melhor Grupo Pop Rock com o grupo Gilsons no Prêmio da Música Brasileira. Eles também ganharam o prêmio de Melhor Projeto Audiovisual pelo filme Pra Gente Acordar.

Leia também: Filho de Preta Gil impressiona ao exibir físico após perder 35 kg