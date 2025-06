Ex-BBB Alane Dias surge em momento íntimo com Francisco Gil

No Dia dos Namorados, músico Francisco Gil compartilhou um clique íntimo que tirou com a namorada, a ex-BBB Alane Dias, em suas redes sociais

Apaixonados, a ex-BBB Alane Dias e o músico Francisco Gil estão celebrando o primeiro Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 12. Para comemorar a data especial, o filho de Preta Gil compartilhou um clique íntimo que tirou com a namorada em suas redes sociais.

No clique compartilhado, o artista aparece de sunga e abraçado com a amada, que veste um biquíni cavado no momento do clique. Na legenda, ele mencionou o perfil de Alane e também adicionou um coração branco.

Vale lembrar que Alane Dias e Francisco Gil são discretos e costumam compartilhar raríssimos registros juntos nas redes sociais.

Alane Dias e Francisco Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Quando Alane e Francisco se conheceram?

Apesar de terem assumido oficialmente o namoro há pouco mais de um mês, rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram a circular nas redes sociais ainda em março, durante o Carnaval.

Em recente entrevista ao 'Gshow', a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu o coração e deu detalhes sobre sua relação com o amado. Alane e Francisco se conheceram no Rio de Janeiro logo após a bailarina, nascida em Belém, no Pará, se mudar para o local.

"Ele é maravilhoso", declarou a ex-BBB. Recentemente, o casal aproveitou um fim de semana juntinhos em Búzios, no Rio. Por meio das redes sociais, Alane Dias compartilhou alguns registros de sua estadia no local paradisíaco, incluindo fotos de idas à praia e passeio noturno.

Já nesta na noite de terça-feira, 10, o casal fez uma aparição pública juntos e posou agarradinho para os fotógrafos de plantão. Para a ocasião especial, a paraense apostou em um look elegante composto por um vestido longo preto e um blazer da mesma cor. Já o filho de Preta Gil e Otavio Muller surgiu usando roupas em tons claros, como uma camisa de gola alta branca e uma calça bege. Veja!

