Ex-BBB Alane Dias fala sobre namoro discreto com Francisco Gil: 'Coincidiu'

Ex-participante do BBB 24, Alane Dias comentou sobre o relacionamento com o cantor Francisco Gil e a pouca exposição do casal

A atriz Alane Dias viu sua vida mudar da noite para o dia com a chegada da fama após passar quase três meses confinada no BBB 24, da TV Globo. Além da vida profissional, a vida pessoal da ex-sister também passou a ser de curiosidade do público que a acompanhou dentro do reality show.

Em março deste ano, a vida pessoal de Alane passou a ser bastante comentada após a jovem assumir o namoro com o cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil (1974-2025) e Otávio Muller. Apesar do artista também ser uma pessoa pública, escolheu viver de forma discreta, assim como a amada.

Em entrevista à 'Quem', Alane Dias abriu o coração ao falar sobre a pouca exposição do casal e a escolha de se manterem longe dos holofotes. " Não sei se tivemos medo da exposição no começo, mas somos discretos. E isso é uma coisa que nós temos em comum. Coincidiu de nós sermos assim ", declarou a ex-BBB.

Ainda que vivam o romance de forma discreta, o casal não consegue fugir dos paparazzo. Inclusive, a primeira vez que os dois foram vistos juntos em público, em maio deste ano, foi registrada por um fotógrafo. Apesar da 'invasão', ela afirmou entender que esse é o 'preço' da fama.

" Quando você sente que a sua privacidade está sendo invadida de alguma forma, é estranho de primeira. E até essa palavra que usam, 'flagrada', parece que você tá sendo vista fazendo alguma coisa errada. Como se na época eu não fosse uma mulher solteira, vivendo a minha vida. Estive em um programa que era assistida por 24 horas por dia. Então é normal as pessoas sentirem curiosidade também", disse Alane Dias, por fim.

Quem é Francisco Gil?

Francisco Gil, de 30 anos, é músico e filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Muller. O artista foi indicado ao Grammy Latino em duas ocasiões e, em 2023, conquistou o prêmio de Melhor Grupo Pop Rock com o grupo Gilsons no Prêmio da Música Brasileira. Eles também ganharam o prêmio de Melhor Projeto Audiovisual pelo filme Pra Gente Acordar.

Como Alane e Francisco Gil se conheceram?

Em entrevista ao 'Gshow', a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu o coração e falou um pouco sobre o amado. Alane e Francisco se conheceram no Rio de Janeiro logo após a bailarina, nascida em Belém, no Pará, se mudar para o local. "Ele é maravilhoso", declarou a famosa.

