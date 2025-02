Ex-babá do filho de Neymar Jr vive reviravolta na vida. Saiba o que ela faz hoje em dia

Ex-babá de Davi Lucca, filho de Neymar Jr, investe em novo rumo em sua vida e recebe o apoio de Carol Dantas. Entenda

Ex-babá de Davi Lucca, filho de Neymar Jr e Carol Dantas, Rosania Nunes viveu uma reviravolta em sua vida nos últimos tempos. Ela trabalhou por 10 anos na família do jogador de futebol, mas decidiu seguir um novo rumo e se lançou como empreendedora.

Rosania tomou conta de Davi e também do irmão dele por parte de mãe, Valentin. Inclusive, ela se mudou para a Espanha junto com a família materna do filho de Neymar. Vivendo no exterior, a babá decidiu investir em seus estudos e se tornou esteticista.

Agora, já formada, ela abriu a sua própria clínica de estética, especializada em tratamento corporal e facial. Com isso, a ex-babá se tornou empresária e empreendedora no exterior, já que sua clínica fica em Madri, na Espanha.

Ao ver o sucesso da ex-babá dos filhos, Carol Dantas fez questão de demonstrar o seu apoio. Em um post na internet, ela celebrou a conquista profissional de Rosania. “Que você possa conquistar todos seus objetivos, sonhos… Você é uma das pessoas mais amáveis e batalhadoras que conheço, não tem como não brilhar. Parabéns por ter conquistado seu espaço e admiração de todos que tem o prazer de ter você por perto. Você vai muito além do que você imagina. Os planos de Deus são muito maiores para sua vida. Sei o quanto você é temente e o quanto é um instrumento de Deus”, afirmou ela.

O estilo de Davi Lucca

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca, de 13 anos, atraiu os olhares ao surgir estiloso para acompanhar o retorno do pai ao time Santos. Na noite desta sexta-feira, 31, o pré-adolescente surgiu de óculos escuros e camisa do time ao caminhar no gramado da Vila Belmiro.

Davi caminhou no gramado ao lado da madrasta, Bruna Biancardi, da irmã Mavie, do avô, Neymar, e da namorada do avô, Mariane.

Mais cedo, a mãe de Davi, Carol Dantas, desejou felicidade para o ex-namorado na nova fase de sua vida. “Deus abençoe e te proteja nessa nova fase. Estamos preparados para ver você feliz em campo. Foco, força e fé! Divirta-se em casa”, disse ela nas redes sociais.

Família de Neymar Jr - Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

