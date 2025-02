Ex-atriz mirim revela crise financeira e explica o motivo

Ex-atriz mirim, Raissa Chaddad, que atuou no remake de Chiquititas, revelou que enfrentou uma crise financeira em sua vida e o que fez para se reerguer

A ex-atriz mirim e influencer Raissa Chaddad, que interpretou a Bia no remake de Chiquititas, do SBT, revelou que passou por uma crise financeira em sua família. A estrela disse que os trabalhos ficaram mais escassos nos últimos anos e que uma má administração de seu dinheiro fez com que entrasse em dívidas.

A estrela perdeu seus investimentos ao longo dos anos e isso prejudicou a renda de sua família. “Foram muitos erros de contabilidade que prejudicaram a gente. Hoje, entendo que trabalho em dois mercados saturados, tanto das artes quanto de influencers. Há muita disputa para conseguir trabalhos e, naquele momento, parecia que as duas coisas não funcionariam para mim, mesmo que fosse o momento que eu mais precisava”, afirmou em entrevista na Marie Claire.

“Tudo se apertou para mim e culminou para o pior. Tive que ser forte para não tomar atitudes drásticas e ir contra meus princípios. Isso sujaria a minha imagem”, completou.

Então, Raissa disse o que a ajudou a reconquistar a estabilidade financeira. "O momento que passei, mesmo na dificuldade, foi um aprendizado. Aprendizado do que quero transmitir sobre a minha imagem e de que devo estar a par de tudo que acontece na minha carreira. Hoje, fico no pé de quem trabalha comigo sobre a administração, quais são as dívidas que preciso pagar e quanto tenho. Tenho uma visão diferente da que eu tinha quando eu era novinha e sinto que as coisas voltaram a fluir dessa forma", afirmou.

