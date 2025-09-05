Ex-atriz da Globo será acolhida por sobrinha após ser encontrada em condições precárias

A ativista Deise Falci contou que a ex-atriz da Globo Rejane Schumann vai ficar com uma sobrinha após ser encontrada em condições precárias

A ativista Deise Falci, que encontrou a ex-atriz da Globo Rejane Schumann, de 74 anos, vivendo em estado de vulnerabilidade em um apartamento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para falar sobre o caso. No vídeo postado nos Stories, ela contou a ex-artista não quis mais ter contato com o irmão e que algumas pessoas definiram a idosa como uma "pessoa que nunca foi muito fácil".

"Algumas pessoas me falaram é que ela nunca foi uma pessoa muito fácil. Quando eu conversei com ela, ela disse que tinha um irmão e um casal de sobrinhos… ela disse que o irmão não quis estudar, e ela sempre foi muito estudiosa, e isso a deixava irritada e ela se afastou", disse ela, explicando que o irmão de Rejane morreu há alguns meses e que também tinha demência.

O portal LeoDias informou que a sobrinha da atriz vai se responsabilizar pelos cuidados dela após conversar com o delegado do caso. A ativista também falou sobre essa situação. "Essa sobrinha foi chamada pela polícia… é uma pessoa atenciosa e que não sabia do estado da tia porque a tia não queria contato. Eles chamaram a Rejane várias vezes pra saber que o irmão não tava bem e a Rejane não quis manter o contato", contou Deise. "A sobrinha da Rejane vai assumir essa questão da tia, irá se responsabilizar", informou ela.

Vale lembrar que Rejane Schumann atuou em produções da TV Globo como O Feijão e o Sonho (1976), Dancin' Days (1978), Espelho Mágico (1977) e Pai Herói (1979).

Como a ativista encontrou a ex-atriz?

A ativista da causa animal Deise Falci usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para relatar que encontrou a ex-atriz da Globo Rejane Schumann, de 74 anos, em condições precárias durante um atendimento de resgate de maus-tratos a animais em um apartamento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, junto à Polícia Civil.

"Ontem, fui fazer um resgate com a Polícia Civil em um apartamento de uma senhora que tinha quatro cães e três gatos. Mas, na verdade, quando a gente chegou lá, quem estava mais em maus-tratos era a própria senhora do que os animais. Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome, mas os animais tinham ração. Ela não tinha nada. Geladeira completamente vazia. Não tinha nem água", disse ela.

Deise contou ainda que, com a ajuda de outras voluntárias, fez uma faxina no local. Os animais foram resgatados, e um dos cachorros apresentava sarna. "Os animais irão para a adoção", avisou. Após receber a ajuda dos voluntários, ver a residência completamente limpa e ganhar um colchão novo como doação, Rejane Schumann agradeceu: "Em primeiro lugar, tenho que agradecer. Vocês nem me conhecem", exclamou ela.

No Instagram, Deise relatou o caso por meio de vídeos, mas optou por não mostrar a imagem da artista para não expô-la. "Ela é uma senhora superinteligente e que conversa super bem. Algumas coisas ela se confunde, mas tem muitos momentos lúcidos. Tem a questão de ela não estar tomando banho e não estar conseguindo manter a casa limpa. Ela não consegue atinar de se alimentar e tomar água. Mas ela interagiu bem com a gente", acrescentou Deise.

