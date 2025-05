Ex-ator mirim de Quatro por Quatro abandonou carreira na TV: 'Não aguentava mais'

Um dos atores mirins mais conhecidos dos anos 1990, Eduardo Caldas está no ar novamente na reprise da novela Quatro por Quatro (1995), no Canal Viva

Um dos atores mirins mais conhecidos dos anos 1990, Eduardo Caldas está no ar novamente na reprise da novela Quatro por Quatro (1995), que estreou recentemente no Canal Viva. No folhetim, ele deu vida a Dinho, um menino apelidado de Animal. Hoje, aos 40 anos, ele mudou de carreira e vive longe dos holofotes.

Além de Quatro por Quatro, Eduardo também esteve no elenco de tramas como Felicidade (1991), De Corpo e Alma (1992), Sonho Meu (1993) e Era Uma Vez... (1998). Aos 14 anos, ele decidiu abandonar a carreira de ator e até mesmo seu nome artístico para Eduardo Albuquerque (seu outro sobrenome), para assinar seus trabalhos como roteirista.

"Chegou um momento em que eu não aguentava mais e falei para a minha mãe que queria parar. Ela disse que tudo bem, que eu descansasse e que, quando estivesse com saudade, poderia voltar. A questão é que eu nunca senti saudade. Queria me esconder e não ser achado. Queria distância da fama e do mundo da atuação", contou ele em entrevista ao jornal O Globo.

"Mas, de certa forma, aquele universo ainda fazia parte de mim. Me formei em cinema e passei a trabalhar com roteiro e direção. Foi só no ano passado que eu volltei a assinar como Eduardo Caldas e a usar esse nome. Também abri o meu perfil, que antes era privado. Não queria ser achado", complementou.

Atualmente, ele tem revisitado seu passado. "Estou entrevistando mais de 65 ex-atores mirins para entender esse período de exposição e responsabilidade. Pretendo criar uma série de projetos a partir dessas entrevistas, começando por um podcast. Tem sido uma experiência de reflexão sobre minha própria história como ator mirim, algo que evitava discutir", detalhou.

"Hoje compreendo melhor e sei que não foi algo específico que fez com que eu me afastasse da carreira, mas uma série de coisas difíceis de serem explicadas. Existe uma crise de identidade quando se é ator mirim, pois fica difícil distinguir entre o que é parte de nós e o que pertence ao personagem", enfatizou.

