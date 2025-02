Ex-affair de Neymar, Gabily rebate críticas: ‘Vocês nem imagina o quanto eu fiz’

Ex-affair de Neymar, Gabily é chamada de ‘chaveirinho de celebridades’ e rebate as críticas com revelação sobre proximidade com o jogador de futebol e Bruna Biancardi

A cantora e empresária Gabily rebateu críticas para sua proximidade com o jogador de futebol Neymar Jr, com quem ela já ficou no passado. Hoje em dia, eles são amigos e ela frequenta a casa do atleta e é amiga da atual namorada dele, Bruna Biancardi.

Em um post, uma seguidora disse: “A Gabily sendo chaveirinho de celebridades. Ela era doida para pegar o Neymar. Agora está nessa de ser best da Biancardi”. Ao ver isso, Gabily rebateu à altura. “Vocês não cansam de falar m•rda. É tão difícil aceitar que sou querida pelas pessoas?”, questionou.

Logo depois, a cantora fez um novo comentário e revelou que foi uma das grandes incentivadoras para que Neymar e Bruna reatassem quando ficaram separados por alguns meses. “Vocês da internet tem mania de achar que sabem das coisas. Eu me divirto. Porque vocês nem imaginam o quanto eu fiz para eles estarem bem e juntos hoje. Mas só querem comentar o pior como sempre, é uma pena que a sociedade viva as custas de humilhar o próximo e colocar a pessoa num lugar que ela não pertence”, declarou.

Vale lembrar que Gabily contou sobre o affair que viveu com Neymar Jr em um podcast e disse que tudo aconteceu em segredo. "Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém! Aí, depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele, mas nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá", afirmou ela no podcast Vaca Cast.

Bruna Biancardi exibe barriguinha da segunda gravidez

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! No último sábado, 8, a companheira do jogador de futebol Neymar Jr dividiu com o público uma nova foto encantadora da barriguinha de grávida, que já está aparecendo.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna publicou um registro onde aparece usando a parte de cima de um biquíni amarelo e uma calça branca. Mostrando que a silhueta tem mudado a cada dia que passa, a influenciadora foi fotografada com o botão da peça de roupa aberta para melhor conforto; confira detalhes!

