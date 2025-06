Evelyn Castro revela motivação para perder mais de 16 quilos de gordura

A atriz Evelyn Castro compartilha detalhes do processo de emagrecimento, que atingiu por meio de alimentação saudável e rotina de exercícios físicos

Nesta sexta-feira, 27, a atriz Evelyn Castro decidiu compartilhar o ponto de partida que a motivou a perder mais de 16 quilos . Em entrevista concedida à Quem, a artista revelou detalhes sobre o seu processo de emagrecimento, que atingiu por meio de uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas.

Na ocasião, Evelyn disse que seu filho Juan, de 10 anos, foi a sua principal motivação para a perda de peso : "Saúde e ver meu filho vivo. Quero estar viva para o meu filho. Quero ser avó. Quero ver tudo acontecer”, disse ela, que decidiu iniciar o emagrecimento em 2019 , quando atuou no espetáculo Quebrando Regras – O musical – Um tributo a Tina Turner.

E detalhou: “É um processo de mais de dois anos. Tem muito tempo [que mudei minha rotina]. Eu falo que não é simplesmente eliminar quilos, é uma virada de chave, uma mudança de vida. Então, tem bastante tempo, mas começou a se tornar visível há dois anos”, ressaltou.

Na TV, Evelyn viverá uma vilã em Êta Mundo Melhor!, novela que estreia na TV Globo no dia 30 de junho. Para emplacar a nova personagem, ela falou sobre a sua boa forma:

“Estou ótima e quero estar com 80 anos ótima, igual ao Tony Tornado. O que também me motivou foi fazer o show da Tina Turner. A mulher era um foguete. Eu quero estar no palco. Eu quero sentar e levantar da minha cadeira sozinha. É isso, são coisas básicas”, explicou Evelyn.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Evelyn Castro (@evelyncastrooficial)

Evelyn Castro, da série 'Encantado's', perde 16 quilos de gordura

A atriz Evelyn Castro perdeu cerca de 16 quilos de gordura após passar uma mudança em sua alimentação e manter uma rotina de exercícios.

No Instagram, o doutor Álvaro Amaral, nutrólogo da artista, mostrou o antes e depois do corpo de Evelyn e falou sobre a perda de peso dela: "Cada etapa foi pensada com cuidado, analisando deficiências, ajustando hábitos e compreendendo o corpo como um todo.". Veja!

Leia também: Evelyn Castro assume sentimento de culpa ao falar de maternidade: ‘Patriarcado colocou em nós'