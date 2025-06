Eva e José Loreto estão juntos? Ex-BBB abre o jogo sobre rumores de affair

Ex-participante do BBB 25, Eva se pronunciou sobre os boatos de que estaria vivendo um affair com José Loreto após passeio com ator

Recentemente, os nomes de Eva Pacheco e José Loreto ficaram entre os assuntos mais comentados da web após os dois serem flagrados juntos em um passeio de moto. Um registro do momento foi divulgado em primeira mão pelo portal LeoDias em maio deste ano.

O encontro descontraído entre Eva e José Loreto levantou suspeitas de que a ex-participante do BBB 25 e o ator global estariam vivendo um affair de forma discreta e longe dos holofotes. Agora, a amiga de Renata Saldanha, campeã do reality show da TV Globo, abriu o jogo sobre o assunto e esclareceu os rumores envolvendo sua vida pessoal.

Em entrevista ao 'Gshow', ela contou que não está em um relacionamento e ressaltou que seu foco atual é apenas sua carreira profissional. " Eu estou solteira, estou tranquila, sabe?! Eu estou focada na verdade, nos meus projetos, nos meus trabalhos ", declarou.

"Então, você fica suscetível a isso e aí fico meio querendo entender algumas coisas... Paciência", completou Eva Pacheco sobre os rumores de um possível romance com José Loreto.

Vale lembrar que, recentemente, o ator viveu um affair com a também ex-BBB Alane Dias. Os dois, no entanto, nunca chegaram a oficializar a relação. Atualmente, a ex-sister namora com o cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil.

Eva abre o jogo sobre ter entrado no BBB 25 com Renata

Eva Pacheco (31) não esconde a gratidão em ter entrado para o BBB 25 ao lado de sua melhor amiga, Renata Saldanha (33) — que se tornou a grande campeã da edição. Para ela, os momentos que viveu ao lado da bailarina na casa mais vigiada do Brasil apenas somaram para a amizade, que segue firme apesar de críticas que surgiram ao longo do programa.

"Foi a primeira vez que me inscrevi para o BBB e já entrei com minha melhor amiga", conta Eva, em entrevista à Revista CARAS, concedida durante a Ilha de CARAS by Gav Resorts; confira o bate-papo completo com a ex-sister!

