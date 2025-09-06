Esposa do jogador Raphinha desabafa após filho ser ignorado em parque da Disney

Esposa de Raphinha, Natalia se manifestou sobre o episódio envolvendo o filho do casal em um parque da Disney: 'Bem pior do que gravei'

Esposa do jogador de futebol Raphinha, da Seleção Brasileira, Natalia Belloli se manifestou neste sábado, 6, sobre o episódio envolvendo o filho do casal, Gael, de 2 anos de idade. Nos últimos dias, ela compartilhou com o público um vídeo onde o pequeno é ignorado por um dos funcionários no parque da Disney de Paris.

No registro, Gael aparece tentando interagir com um dos personagens infantis Tico e Teco. O funcionário fantasiado, no entanto, não deu atenção ao menino. No vídeo publicado por Natalia, é possível notar que ele recusa todas as aproximações de Gael, dando prioridade para as demais crianças que estavam no local.

O episódio, que gerou bastante repercussão nas redes sociais, ficou entre os assuntos mais comentados da web na sexta-feira, 5. Em seu pronunciamento, a esposa de Raphinha lamentou a situação e agradeceu o apoio dos brasileiros que também se revoltaram com o ocorrido.

" Aquilo foi 1% do que postei, eram vídeos que eu mandava para o pai dele, mas foi bem pior do que gravei. Eu pensava: 'Gente, não deve ser o que estou pensando'. Só que aí olhei para as pessoas ao meu redor, que são pessoas negras, e todo mundo falou que eles [os personagens] estavam priorizando as crianças brancas", relatou Natalia Belloli.

Em seguida, a influenciadora explicou que tentou intervir para que o personagem brincasse com seu filho, mas também foi ignorada. " Segurei a mão do ursinho e falei que meu filho queria tirar foto com ele e ele puxou o braço, ele não pode falar, mas eu sou mãe e, vendo aquela situação, fiquei desacreditada ", disse ela.

" Não fiz nada na hora, porque sou estourada e não ia ter postura para conversar, sabe? Então, optei por sair para não causar um trauma ao meu filho, estava rodeada de crianças e não poderia fazer isso no mundo mágico da Disney ", concluiu a esposa de Raphinha.

Natalia Belloli e Raphinha são pais de Gael - Foto: Reprodução / Instagram

Raphinha denunciou episódio envolvendo o filho em parque

O jogador de futebol Raphinha também se pronunciou sobre o ocorrido envolvendo o filho, Gael, em um dos parques da Disney. Por meio das redes sociais, o atleta fez uma série de publicações lamentando o episódio.

"Seus funcionários são uma desgraça. Vocês não deveriam tratar as pessoas assim, especialmente uma CRIANÇA. Vocês deveriam fazer as crianças felizes, não desprezar uma criança. Eu entendo o cansaço de quem trabalha com isso, mas por que todas as crianças brancas foram abraçadas, e meu filho não foi?", disse Raphinha.

"Prefiro dizer que foi desprezo, para não dizer outra coisa. Vocês são uma desgraça. Ele só queria um oi e um abraço. Sorte de vocês que ele não entende", finalizou o atleta.

