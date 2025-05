Esposa do jogador Marquinhos desabafa sobre mudanças no corpo após perda do bebê

Esposa do jogador Marquinhos, da Seleção Brasileira, a jovem Carol Cabrino compartilhou um desabafo sobre sua saúde após sofrer um aborto espontâneo

Esposa do jogador de futebol Marquinhos, da Seleção Brasileira, a jovem Carol Cabrinocompartilhou um desabafo sobre sua saúde após sofrer um aborto espontâneo no início da gestação. A perda, revelada em março, seria do quarto filho do casal, que já são pais de Eduarda, de 7 anos, Enrico, de 5, e Martina, de 3.

"Com a perda do meu neném, hormônios e corpo bagunçaram bastante. Ainda tenho sangramento até hoje. Não tô zero, mas vou ficar... eu fiquei com uma barriguinha grande nessa quarta gestação que não evoluiu. Já foi feito o suficiente para regredir no quesito flacidez da pele, porém estamos recuperando", contou ela.

Ela também desabafou sobre as mudanças em seu corpo. "Agora que meu corpo começou a entender e a querer voltar desde tudo o que aconteceu. Eu fiquei com flacidez como se minha barriga tivesse esticado muito, mas nem esticou."

Carol contou que ainda não realizou nenhuma cirurgia plástica, mas que o procedimento está nos planos. "Nada contra! Acho que um dia ainda vou fazer depois que tiver o quarto neném. Preciso fechar minha diástase, e precisava fazer uma mamoplastia. Mas, o resto, é foco e dedicação", afirmou.

Carol Cabrino anunciou perda do bebê em março

Em um vídeo nas redes sociais, Carol fez um relato sobre o aborto espontâneo que sofreu e o procedimento de curetagem. Ela contou que estava com nove semanas de gestação quando descobriu que a gravidez não havia evoluído. Ao realizar uma consulta médica, foi informada de que o coração do feto parou de bater. Diante disso, precisou passar por uma curetagem para a remoção do feto do útero. Leia o que ela disse.

