Esposa do jogador Alex Telles faz relato após sofrer acidente: 'Foi assustador'

Vitoria Schneider Telles, que é a esposa do jogador de futebol Alex Telles, surpreendeu seus seguidores ao contar que sofreu um acidente

A influenciadora digitalVitoria Schneider Telles, que é a esposa do jogador de futebol Alex Telles, surpreendeu seus seguidores ao contar que sofreu um acidente em Nova York. Nos Estados Unidos para acompanhar o marido, ela contou que os filhos do casal, Antonella e Alex, assim como o próprio jogador, não estavam no carro no momento da colisão e deu detalhes do ocorrido.

Ela contou que no momento estava acompanhada do irmão e de uma amiga."Pegamos um táxi na frente do hotel, estávamos indo e durante o trajeto conversamos sobre várias coisas, e em determinado momento começamos a falar de Deus. Que é maravilhoso, tudo o que fez em nossas vidas. Estávamos exaltando Deus. Foi questão de segundos, o carro estava em linha reta, o cara de boa, ele virou e entrou em uma van, bateu", ela iniciou.

E continuou: "Não sei se ele dormiu, se estava bêbado, o que estava acontecendo com aquele homem. Foi assustador, terrível, estamos chocados até agora. A batida foi tão forte, que tivemos até uma falta de memória" , relatou. "Eu estava no meio. Na hora que eu olhei para o lado, meu irmão estava com o rosto todo ensanguentado, com um corte na testa, e minha amiga também, saindo sangue do nariz. Eu fiquei chocada e sem entender o que aconteceu."

Em seguida, contou que a ambulância foi acionada. "A gente sentou na calçada para esperar o socorro. E o detalhe: em nenhum momento o motorista olhou para a gente. Em nenhum momento perguntou se a gente estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ele simplesmente ficou parado. E quando a gente sentou na calçada, olhei para dentro do carro e ele estava olhando para a gente assim, [sorrindo]", recordou.

Vitória contou que o bairro era tranquilo e com pouco movimento. Após o acidente, eles foram ao hospital para fazer exames, já que haviam batido a cabeça. No caso dela, ela está apenas sentindo dores no corpo. "Sinto que ele nos livrou de algo lá na frente", refletiu.

Casamento de Alex Telles

O jogador de futebol Alex Telles se casou com Vitoria Schneider em cerimônia luxuosa nas Ilhas Maldivas em 2023. Os dois já eram casados no civil, mas decidiram renovar os votos com uma celebração ao ar livre durante a viagem do casal. Relembre como foi!

Leia também: Esposa do jogador Alex Telles revela que foi internada com bactéria