Esposa do cantor Cristiano tranquiliza os fãs após passar por cirurgia nos olhos

A influenciadora digital Paula Vaccari, esposa do cantor Cristiano, se pronunciou nas redes sociais após passar por procedimento cirúrgico

Paula Vaccari usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 20, para tranquilizar seus fãs após precisar passar por uma cirurgia nos olhos.

A esposa do cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, passou por um procedimento cirúrgico nos olhos após ser diagnosticada como uma ceratite não infecciosa, uma inflamação da córnea, desenvolvida pelo uso de lentes de contato.

Nos Stories do Instagram, Paula compartilhou algumas imagens de quando estava sendo operada e contou que a cirurgia deu certo bem. "Foi tudo bem, graças a Deus", disse a influenciadora digital, que também realizou a correção de grau. "Já saí enxergando tudo, nem acredito", contou.

Ao portal LeoDias, a assessoria de imprensa da mulher de Cristiano falou sobre o diagnóstico e a cirurgia. "Paula Vaccari irá realizar um procedimento cirúrgico não invasivo nos olhos, devido a uma ceratite não infecciosa ocular (úlcera) desenvolvida pelo uso de lentes de contato. Com a descoberta a tempo, Paula conseguirá reverter e também aproveitará para realizar a correção de grau, através da técnica cirúrgica Lasik Femto, com o aparelho Z8 Neo", informaram.

Confira:

Paula Vaccari fala sobre cirurgia - Foto: Instagram

Cantor Cristiano e a esposa comemoram 2 anos do filho com festão temático

O cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, celebrou a chegada dos 2 anos do filho, Miguel, com um festão para lá de especial. As fotos da comemoração do herdeiro caçula foram compartilhadas nas redes sociais pela esposa do artista, Paula Vaccari.

O tema escolhido para festejar a vida do pequeno foi 'Safári', com direito a decoração com diversos animais e até uma equipe presente com fantasias. O aniversariante esbanjou fofura ao surgir com uma jardineira em tom claro, uma camisa de manga longa e botas. "Safári do Miguel. 2 aninhos de muita emoção e alegria!", escreveu a esposa de Cristiano na legenda da postagem. Além do caçula, o casal também outros dois filhos: Cristiano, de 5 anos, e Pietra, de 8. Confira!

