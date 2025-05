Esposa de senador exibe vídeo que Virginia gravou para ela na CPI das Bets: 'Deu bafafá'

Virginia Fonseca esteve no Senado Federal, em Brasília, nesta terça-feira, 13, para prestar depoimento como testemunha na CPI das Bets

A influenciadora digital Virginia Fonseca esteve no Senado Federal, em Brasília, nesta terça-feira, 13, para prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Durante a sessão, o senador Cleitinho (Republicanos) pediu para a famosa gravar um vídeo para a esposa e a filha dele. E a gravação foi compartilhada nas redes sociais.

"Você pode mandar um abraço para a minha esposa e para a minha filha?”, perguntou Cleitinho. A influenciadora logo se prontificou a gravar o recado e afirmou que lembrava do político de algum vídeo que viu pelas redes sociais. "Amanda e Laisa, obrigada pelo carinho, é nóis", disse a esposa do cantor Zé Felipe.

Além de compartilhar o vídeo, a esposa do senador comentou a repercussão. "Olha o vídeo que deu bafafá", escreveu Amanda, que agradeceu em seguida: "Ah, que linda".

O vídeo que a Virginia gravou para a esposa do senador Cleitinho durante a CPI das Bets pic.twitter.com/pt50dmiU9x — Leo (@leomvribeiro) May 14, 2025

Como foi a ida de Virginia Fonseca na CPI das Bets?

No início do seu depoimento, Virginia disse: "Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata".

Em seguida, ela contou como faz seus posts sobre casas de apostas. "Quando posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e perder, que menores de 18 anos não podem, coloco sempre as imagens exigidas pelo Conar. Sempre deixei isso claro. Nunca falei para entrar, que a pessoa vai fazer o dinheiro da vida dela", disse ela, que ainda negou que ganhasse algo em cima do prejuízo dos apostadores. "Não, não tem isso. Posso passar para o senhor [o contrato]. Está lá explicito que era se eu dobrasse o lucro deles", disse.

