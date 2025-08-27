Esposa de Pedro Leonardo detalha procedimentos cirúrgicos: 'Resolveria tudo'

Após alta hospitalar, Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, deu detalhes sobre o 'combo' de cirurgia que realizou recentemente

Thais Gebelein usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 27, para explicar o 'combo' de cirurgias que passou recentemente. A esposa de Pedro Leonardo realizou procedimentos por causa da diástase, de uma hérnia, fez correção de lipo e cicatriz, além da troca da prótese mamária.

"Relatos de uma cirurgia, que começou quando meu obstetra me afirmou que eu tinha diástase! Sim, uma separação entre as paredes dos músculos do abdômen, após 2 lindas gestações, faz parte! Porém, no dia, eu nunca achei que mexeria, pois na época (+ de 7 anos) eu teria que fazer uma abdominoplastia (técnica conhecida e boa), mas que pra mim não fazia sentido, eu não tinha sobra de pele!!!", explicou ela, que é mãe de Maria Sophia, de 14 anos, e Maria Vitória, de sete.

"Pois muito bem, tempo passando, fiz uma intervenção que só fez ressaltar, por incrível que pareça, me deixou quadrada (lembrando que a gente mostra o nosso melhor por aqui), e ainda por cima tive um problema na prótese mamária (ela girava dentro de mim, era engraçado se não fosse trágico), eu sabia que teria que encará-la um dia, mesmo esteticamente não me incomodando, não era seguro, né?", acrescentou.

Após se consultar com um médico que foi indicado por Virginia Fonseca, Thais se sentiu confiante para realizar as cirurgias com ele e sua equipe. "O desfecho foi uma super consulta, uma certeza que seria ele, e uma apresentação ao @drandremorrell que faria a diástase via robótica pela cicatriz da cesárea em um método minimamente invasivo! Ou seja, eu resolveria tudo! Com toda essa segurança, eu pensei com minha família, discutimos por meses, me planejei e resolvi me doar a essa cirurgia e arrumar também os meus incômodos com aquele formato que a gente não gosta, pois já que estaria ali em boas mãos, porque não!."

A mulher de Pedro Leonardo ainda contou outros procedimentos que aproveitou para fazer. "Fiz a diástase e hérnia que eram as premissas dessa cirurgia com Dr. André, corrigi a prótese com todo o conhecimento do Dr. Thiago que me evitou uma mastopexia antes do tempo, e me conscientizou o quão era necessário fazer mesmo com minha relutância... e por fim ganhei uma escultura de alta definição em todo corpo, braços, costas, abdome, glúteo , além da mais alta tecnologia para retração de pele... e confiei que isso vai deixar meus 4.2 aninhos, ainda mais leves e com muita alta estima!", completou.

À CARAS Digital, Thais revelou que realizou as cirurgias para "arrumar" algumas partes de seu corpo. "Fiz uma cirurgia reparadora, de diástase e hérnia, correção de lipo e cicatriz. E ainda fiz uma troca do silicone que era pertinente", explicou.

Ela recebeu alta hospitalar nesta última terça-feira, 26. "De alta já! Era pra eu ter tido alta ontem, porém minha pressão tava dando uma oscilada, e preferimos manter até hoje! Tô sonolenta, porque se durmo com refresnol, imaginem? Venho conversar tudo com você em breve! Obrigada pelo carinho e orações!!", disse a influenciadora digital nos Stories.

