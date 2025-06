Esposa de Kaká expõe motivo para não revelar igreja que eles frequentam

A modelo Carol Leite e o marido, o ex-jogador de futebol Kaká, não falam publicamente sobre assuntos religiosos; há 15 anos ele se envolveu em uma polêmica

Nesta sexta-feira, 6, a modelo Carol Leite, esposa do ex-jogador de futebol Kaká, expôs o motivo pelo qual o casal não revela qual igreja frequenta . A justificativa foi dada em resposta a um seguidor, que questionou se eles vão a alguma igreja. Em story publicado no perfil dela do Instagram, a influencer explicou a decisão tomada por eles.

"Sim, frequentamos! Mas eu não divulgo porque queremos continuar frequentando em paz", escreveu na imagem.

Carol Leite diz por que não revela igreja que frequenta com Kaká - Foto: Reprodução/Instagram

Entenda a polêmica

Há cerca de 15 anos, Kaká, frquentador da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, teve seu nome associado aos escândalos fiscais dos líderes da instituição. Em 2009, ele depôs sobre o caso, em que a Justiça brasileira abriu uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro do apóstolo Estevam Hernandes Filho, a bispa Sonia Haddad Moraes Hernandes e os filhos deles.

Em 2010, Kaká e a sua então esposa, Carol Celico, deixaram a Igreja Apostólica Renascer em Cristo.

Kaká faz aparição rara com o filho e semelhança chama a atenção dos fãs

No dia 31 de maio, Kaká, de 43 anos, publicou, em seu perfil no Instagram, uma foto rara ao lado do primogênito, Luca Celico Leite, de 16 anos. O registro aconteceu após a final da Champions League, na Allianz Arena, Alemanha. A foto, inclusive, chamou a atenção dos fãs diante da semelhança entre pai e filho.

“Curtindo mais uma final do Champions League! Parabéns para PSG”, escreveu na legenda publicação ilustrada pela foto do jovem, que é fruto do antigo casamento do ex-craque com Carol Celico. Além dele, Kaká também é pai de Isabella, Esther e Sarah. Confira!

