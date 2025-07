Esposa de Julio Rocha perde bebê com 8 semanas de gestação; entenda o que aconteceu

Esposa do ator Julio Rocha, Karoline Kleine sofreu um aborto espontâneo com oito semanas de gestação. Entenda o que aconteceu

Esposa do ator Julio Rocha, Karoline Kleine sofreu um aborto espontâneo com oito semanas de gestação. Por meio de uma publicação nas redes sociais feita na manhã deste sábado, 19, o casal revelou que perdeu o bebê no último dia 10. Segundo eles, a gestação foi interrompida devido a uma má-formação que impedia o desenvolvimento do feto.

"Essa é uma história de amor. Daquelas que chegam de surpresa, mas deixam tudo mais bonito, mais cheio de sentido. No dia 6 de junho, descobrimos que um novo bebê estava a caminho. Uma vida pequenininha, mas que já enchia a casa de esperança, risadas, planos sussurrados em oração", iniciou a veterinária na publicação.

"Deus estava confiando mais uma vez uma vida em nós. Foi alegria, surpresa e aquele friozinho na barriga que só o novo causa. Contamos um pro outro, pras crianças, depois pra família. Cada reação foi única. Cada abraço, um 'sim' ao amor que já crescia em silêncio dentro de mim", continuou.

"Por semanas, vivemos esse amor intensamente. Foram viagens, orações, beijos na barriga, carinhos dos irmãos, planos à meia-luz antes de dormir. Esse bebê já fazia parte da nossa casa, da nossa fé"

O que aconteceu?

Em seguida, eles contaram detalhes do que aconteceu com o bebê. " Mas no dia 10 de julho, com o coração em oração, confirmamos o que já sentíamos: havia uma má-formação que impedia seu desenvolvimento. O coraçãozinho que esperávamos ouvir… já não batia mais. E ali, o tempo parou. Veio a dor, o silêncio, a saudade. Mas também a certeza: nem toda gestação termina em colo. Mas toda vida que passa por nós, mesmo por um sopro, deixa marcas eternas."

"Não sei explicar tudo que senti. Mas nada foi em vão. Essa vida me ensinou sobre amor incondicional. Sobre amar muito sem ver, sem segurar. E que mesmo o pouco tempo pode ser inteiro. Com o coração sereno e grato, escolhemos compartilhar. Porque foi real. Foi inteira. Foi sagrada. E em Deus, nada se perde. Tudo é transformado em amor. Nosso quarto bebê foi, e sempre será, um presente. Nos deixou a certeza: a vida é sempre milagre. Mesmo quando a gente ainda não entende tudo."

Vale lembrar que Julio e Karoline são pais de José, de 6 anos, Eduardo, de 5, e Sarah, de 2.

