Esposa de Eriberto Leão faz rara aparição em foto com o ator: 'Nós'

Discreto, o ator Eriberto Leão compartilhou uma foto rara ao lado da esposa, Andréa Leão, em dia de folga do casal; veja!

O ator Eriberto Leão encantou os seguidores na tarde de quinta-feira, 29, ao compartilhar uma foto rara ao lado da esposa, Andrea Leão. O artista e a companheira, com quem está casado há 15 anos, se hospedaram em um clube para aproveitarem os dias de folga.

Na imagem publicada por Eriberto, o casal aparece com os rostos coladinhos. Esbanjando alegria, os dois não pouparam sorrisos para a câmera. " Nós ", escreveu o ator na legenda, acrescentando um emoji de coração vermelho.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal: "Lindos! Isso é o amor", disse uma seguidora. "Felicidades, que Deus os proteja!", falou outra. "Que lindos! Aproveitem muito", desejou uma terceira.

Quem também fez questão de deixar um comentário especial foi Andraa Leão: " Meu amor ", declarou a esposa do artista. Vale lembrar que Eriberto Leão e a esposa iniciaram o romance em 2009. No ano seguinte, os dois oficializaram a união. O casal tem dois filhos: João, de 14 anos, e Gael, de 7.

No Dia das Mães deste ano, o famoso publicou uma foto de Andrea ao lado dos dois herdeiros do casal e aproveitou para homenageá-la. "Doce, forte, carinhosa, educadora, inteligente e sábia. Uma leoa na força e no amor. Feliz dia, amor da minha vida. Agradeço a Deus por ter te encontrado e reconhecido. Você me traz paz e bençãos. Te amo, para sempre", escreveu Eriberto Leão.

Confira as publicações de Eriberto Leão:

A família de Eriberto Leão

Recentemente, Eriberto Leão foi flagrado ao lado da esposa, Andrea Leão, e dos filhos, João e Gael, na praia. Aproveitando o tempo livre após o fim das gravações da novela das nove, Mania de Você, o famoso fez uma rara aparição em família.

Os quatro foram fotografados saindo da praia do Leblon, no Rio de Janeiro, com vários itens. A mulher do artista surgiu de look rosa e segurando uma bola. Enquanto Eriberto apareceu sem camisa e com tênis nas mãos; confira os registros!

