A influencer Mariana Polastreli leva bronca do marido, o cantor Eduardo Costa, após mostrar fotos curtindo os dias de praia na Bahia

Nesta segunda-feira, 23, a influencer Mariana Polastreli, de 37 anos, teve que repostar uma série de fotos em seu perfil no Instagram após o marido dela, o cantor Eduardo Costa, de 46, dar uma bronca nela . Isso porque ela surgiu usando biquínis e maiôs em modelos fio-dental para exibir a boa forma. Mas uma das imagens, o artista desaprovou.

No look em questão, Mariana apareceu usando um maiô recortado, decotado e fio-dental: "O marido brigou, eu excluí, cortei e repostei", escreveu na publicação feita nos stories.

E continuou: "Valorizem a blogueira aqui, porque convencer o marido a deixar postar é difícil. Repostando, mas agora com elas cortadas", escreveu ela, sem mostrar o bumbum por inteiro", escreveu na legenda da publicação no feed.

Na seção de comentários, Eduardo Costa reagiu: "Maravilhosa", comentou.

Ela ainda apareceu nas imagens com os filhos: Luiz Henrique, Pedro e Theo, do relacionamento dela com Eduardo Polastreli.

Confira, abaixo, os registros tirados em Arraial d'Ajuda, na Bahia:

Eduardo Costa dá bronca na esposa após ela publicar fotos em suas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Polastreli (@marianapolastreli)

Eduardo Costa surge em show sem cabelo

Recentemente, o cantor Eduardo Costa chamou a atenção ao se apresentar em um palco totalmente careca. Isso porque ele passou por um transplante capilar após sofrer com a queda dos fios provocada pelo uso de anabolizantes e estresse intenso durante a pandemia.

"O cabelo está começando a crescer. Logo mais estarei com cabelo de novo, se Deus quiser. Não consegui me acostumar comigo com esse cabelo. As pessoas tem que saber que eu fiz um negócio, não tem que ficar escondendo. Não estou preocupado com a minha aparência”, disse. Saiba detalhes!

