Esposa de Arlindo Cruz fala sobre novo romance após AVC do cantor

Casada com Arlindo Cruz, Babi Cruz assumiu um novo relacionamento 6 anos após o cantor sofrer um AVC: 'Ninguém viu meu sofrimento'

Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz viu sua vida mudar da noite para o dia em abril de 2017, quando o sambista sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O cantor, que desde então convive com sequelas, necessita dos cuidados da família para realizar todas as tarefas no dia a dia.

Babi passou a se dedicar em tempo integral ao companheiro e acabou desencadeando um esgotamento físico e mental. Toda a luta de Arlindo e dos familiares foi contada na biografia 'O Sambista Perfeito', de Marcos Salles.

Em um dos trechos da obra, a esposa do artista falou sobre seu novo relacionamento. Em 2023, Babi Cruz confirmou publicamente que estava namorandoAndré Caetano — o que rendeu diversas críticas ao casal.

" Não sou separada, não sou viúva, nem solteira. Tenho um marido com o diagnóstico de inconsciência definitiva, que não volta mais, que não tem a possibilidade de ter uma vida consciente. E esse estado civil, pela lei, não existe ", declarou ela ao autor.

Babi Cruz ainda contou que reuniu seus dois filhos com Arlindo Cruz para desabafar sobre o esgotamento que vinha enfrentando. "Ninguém viu o meu sofrimento, a minha solidão, a minha depressão. Conheci o buraco mais fundo do que o fundo do poço. Meus filhos diziam: ‘Mãe, você vai morrer e meu pai vai ficar aí’. Eu só tomava água, café, remédio para depressão e fumava cigarro. Foram cinco anos e meio dormindo sozinha", relatou ela.

Arlindo Cruz não responde mais a estímulos

Em outro capítulo da obra 'O Sambista Perfeito', Babi Cruz revelou que, atualmente, o artista, de 66 anos, não responde mais a estímulos. Segundo a esposa de Arlindo Cruz, o cantor apresentou melhoras após a segunda cirurgia, mas acabou perdendo os avanços nas seguintes operações.

"Ele deixou de responder aos estímulos como quando teve aquele período maravilhoso de balbuciar algumas palavras. Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito... Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante", declarou Babi Cruz em um trecho do livro.

