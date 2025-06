Esposa de Amado Batista rompe o silêncio sobre rumores de fim do casamento

Esposa de Amado Batista, Calita Franciele se pronunciou após boatos de um possível divórcio ganhar repercussão: 'Já adianto'

Amado Batista e a esposa, Calita Franciele, chamaram atenção do público após algumas atitudes inesperadas e levantaram suspeitas de que estariam passando por uma crise no casamento. Juntos desde 2024, o cantor e a miss oficializaram a união em março deste ano.

Rumores de que o casal supostamente estariam se separando passaram a circular nas redes sociais após Calita desativar o perfil no Instagram. Além disso, na noite de quarta-feira, 25, durante uma apresentação em Aracaju, Sergipe, Amado Batista comentou sobre 'vida de solteiro' e 'se enganar no amor'.

Em meio aos boatos, a esposa do artista rompeu o silêncio e decidiu esclarecer de vez o assunto. Na tarde desta quinta-feira, 26, em um perfil reserva nas redes sociais, Calita Franciele colocou um ponto final nos rumores e garantiu que os dois seguem juntos e felizes.

"Mais tarde eu vou postar um vídeo explicando para vocês sobre a questão do meu Instagram [fora do ar], e sobre a questão do vídeo do [show do] Amado que está circulando aí. Mas não se preocupem, já adianto para vocês que estamos bem, tá? ", declarou a companheira do cantor.

Vale lembrar que a equipe de Amado Batista já havia se pronunciado a respeito da suposta crise na relação do artista. Ao portal LeoDias, eles negaram que o famoso e Calita Franciele estejam se separando.

Amado Batista 'descarta' sonho da esposa

Ao que tudo indica, a família de Amado Batista não deve aumentar. O cantor, que oficializou a união com Calita Franciele em março deste ano, abriu o coração ao falar novamente sobre a decisão de não querer mais filhos. O artista já é pai de quatro herdeiros, frutos de antigas relações.

Em entrevista ao canal 'Rokast', Amado revelou que um dos sonhos de Calita é ser mãe. O famoso, no entanto, garantiu que a miss está ciente de que ele não deseja a chegada de mais um filho desde o início do namoro; confira mais detalhes!

