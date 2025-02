Esposa de advogado que morreu em queda de avião faz desabafo: 'Dor horrível'

Francieli Pedrotti Rozales, esposa do advogado que morreu em uma queda de avião, fez um desabafo sobre a dor de sua perda

Na última sexta-feira, 9, a população acordou com a triste notícia sobre o avião bimotor que caiu na Av. Marquês de São Vicente, localizada na Barra Funda, bairro de São Paulo.

Uma das vítimas do acidente foi o advogado Márcio Louzada Carpena, que tinha 49 anos. Neste sábado, 8, Francieli Pedrotti Rozales, esposa dele, fez um longo desabafo.

Em seu Instagram Stories, a mulher compartilhou um post sobre os altos e baixos da vida, e comentou sobre a dor de sua perda. "Que dor horrível te perder. A vida é muito injusta. Um homem tão intenso, cheio de vontade de viver, com grandes projetos e sonhos", começou ela.

Em seguida, Francieli relembrou a rotina ao lado do marido. "Ah, meu amor, como eu queria que fosse só um pesadelo, acordar, virar para o lado e te abraçar, dar umas gargalhadas e te afofar de carinho e beijos, irmos até o banheiro dançando juntos e você fazendo palhaçadas até nos abraçarmos e beijarmos de novo enquanto eu grito: 'Cara, eu gosto tanto de ti que vou te morder' e tu me responder: 'Sua maluca' me enchendo de beijos de volta. E assim eram nossos dias cheios de amor e alegria. Eu te amo tanto, obrigada por ter me feito a mulher mais feliz desse mundo. Eu nunca estive tão feliz em toda minha vida e nunca me senti tão amada como fui ao teu lado. Que Deus te receba e te proteja aí, e me dê forças para seguir aqui".

Em seguida, ela postou diversas fotos em que aparece sorridente ao lado de Márcio. "E assim me lembrarei de você para sempre, me trazendo esse sorriso no rosto", finalizou.

Último post

Na sexta-feira, 7, o avião que caiu sobre um ônibus na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, deixou duas vítimas. Uma delas é o advogado Márcio Louzada Carpena, que compartilhou um story na manhã do acidente.

Na publicação no Instagram, ele compartilhou um vídeo da aeronave se preparando para voar. O empresário ainda escreveu na legenda que a aeronave faria o trajeto entre a capital paulista e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. As autoridades ainda investigam as causas do acidente.

Em dezembro, o advogado fez uma publicação para celebrar a aquisição da aeronave e mostrou registros da viagem que fez em família. "Registro do primeiro voo. Família reunida", declarou. No dia 9 de janeiro deste ano, ele postou mais fotos dentro do jatinho. "Nós. Voando a 600 km/h", escreveu ele na oportunidade.

Segundo informações da RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, o piloto Gustavo Carneiro Medeiros também morreu no acidente.

Leia também: Criança que morreu em acidente de avião nos EUA teve câncer aos 4 meses de vida