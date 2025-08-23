À espera do primeiro filho, Nathalia Valente oficializa união com Yuri Meirelles

A influenciadora digital Nathalia Valente anunciou que se casou no civil com Yuri Meirelles, com quem espera o primeiro filho; veja as fotos

Nathalia Valente e Yuri Meirelles estão oficialmente casados! Na tarde deste sábado, 23, a ex-participante do reality A Fazenda 15, da Record TV, compartilhou nas redes sociais alguns registros mostrando a cerimônia civil.

Para o momento especial, a influenciadora digital, que está à espera do primeiro filho, esbanjou beleza ao surgir usando um vestido longo e justo branco. Já o noivo escolheu uma camisa branca e uma calça bege. "Oficialmente casados, nossa família Valente Meirelles", escreveu ela na legenda.

Yuri postou um vídeo saindo do cartório com a esposa nos braços e se declarou. "Agora ela fica tranquila, né possível. Estamos casados no civil, graças a Deus! Nossa família Valente Meirelles nasceu oficialmente hoje no dia 23/08/2025. Que nossa união transborde respeito, amor, felicidade, fidelidade e tudo que é de bom nessa vida. Que o nosso amor seja eterno @nathaliavalente eu te amo. Logo, logo o nosso primogênito Thales Valente Meirelles vai nascer e que ele venha com muita saúde, pois todo o amor do mundo ele com certeza vai receber", disse ele.

Em março desse ano, Nathalia Valente e Yuri Meirelles surpreenderam os seguidores ao anunciarem que serão papais. A novidade foi revelada por meio de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. Nas imagens, eles aparecem juntos em uma praia e, ao final do registro, a influenciadora exibe a barriguinha de grávida. "Da noite pro dia tudo mudou. Agora, com o coração transbordando de amor, compartilhamos com vocês o início da nossa maior e mais bonita aventura", declarou a ex-A Fazenda no vídeo compartilhado.

Já em abril, os dois realizaram um chá revelação para descobrirem o sexo do bebê. Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou fotos e vídeos com os detalhes do evento, que contou com a presença dos familiares e amigos. O local foi decorado com muitas bexigas brancas, ursinhos e flores. Depois, eles publicaram o vídeo do momento em que descobriram se seriam pais de um menino ou uma menina. Na gravação, Nathalia e Yuri aparecem de mãos dadas e após uma contagem regressiva, uma fumaça azul revelou que os dois terão um menino. "Estamos te esperando com muito amor", afirmou a mamãe.

A mamãe de primeira viagem, então, anunciou que o filho vai se chamar Thales. A revelação do nome foi feita durante um vídeo dela pintando um body para o filho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathalia Valente (@nathaliavalente)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Meirelles (@yurimeirelles)

Nathalia Valente se posiciona em relação à criação do seu filho

A influenciadora Nathalia Valente se manifestou por meio de suas redes sociais para informar que não pretende criar contas nas redes para seu filho, Thales, que está ainda a caminho. À espera do primeiro filho com Yuri Meirelles, Nathalia também demonstrou preocupação com perfis falsos que vêm sendo criados em nome do bebê e fez questão de se posicionar sobre o assunto.

"Tem uma situação muito chata que está me incomodando e que eu preciso explicar para vocês. O meu filho não vai ter Instagram, para mim não faz sentido nenhum eu fazer uma conta para um bebê que nem nasceu. Tem várias pessoas criando Instagram para o meu filho, não é meu, as pessoas vão aplicar golpes, fingindo que sou eu, e não é."

"Deixando claro para vocês: o meu filho não vai ter conta no Instagram, ele nem nasceu, ele é um bebê, um nenenzinho na minha barriga, não existe Instagram, não existe Thales Valente, filho da Nathalia, filho do Yuri, não tem Instagram, não sigam, porque é golpe. As pessoas estão fazendo isso para ganhar dinheiro em cima do meu filho", disse ela.

Leia também:Convidado que pegou buquê no casamento de Isis Valverde anuncia noivado com o namorado