Especialistas alertam para principais causas de perda gestacional

Após Micheli Machado e Tati Machado revelarem que perderam os bebês na reta final da gestação, especialistas apontam as principais causas disso

As recentes perdas gestacionais da atriz Micheli Machado e da jornalista Tati Machado, ambas na reta final da gravidez, reacenderam o alerta sobre os riscos — ainda que raros — que podem surgir mesmo em gestações consideradas saudáveis. Micheli, que estava com nove meses de gestação, procurou atendimento médico após notar a ausência de movimentos do bebê. Já Tati, na 33ª semana, viveu uma situação semelhante. Em ambos os casos, foi constatado o óbito fetal.

Segundo especialistas, embora incomum, a morte fetal intrauterina pode ocorrer mesmo sem sinais prévios de complicações. A ginecologista e obstetra Paula Fettback, especialista em reprodução humana pela FEBRASGO (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), explica que entre as causas mais comuns estão pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, insuficiência placentária, infecções, descolamento prematuro de placenta e malformações fetais.

Em casos sem complicações aparentes, fatores como nós no cordão umbilical e presença de mecônio no líquido amniótico podem estar envolvidos. No entanto, em uma porcentagem significativa dos casos a causa permanece desconhecida.

O também ginecologista e obstetra Paulo Noronha ressalta que a morte fetal após 37 semanas é rara, porém devastadora. O risco aumenta após as 42 semanas. Estudos indicam que, em gestações de risco habitual, o índice varia entre 1,1 e 3,2 a cada 1.000 gravidezes. Entre os fatores de risco estão diabetes gestacional não controlada, hipertensão, restrição de crescimento fetal, gestação por fertilização in vitro e trombofilias.

Acolhimento também é importante

Já o obstetra Nélio Veiga Júnior, mestre e doutor em Tocoginecologia pela UNICAMP, destaca que, após a 20ª semana, as perdas são consideradas óbito fetal, não mais aborto. Ele explica que a nomenclatura pode variar. “A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, refere-se como morte fetal intra-uterina, enquanto nos Estados Unidos fala-se em natimorto tardio”. Segundo o médico, no mundo, mais de 2,6 milhões de gestações resultam em natimortos no terceiro trimestre.

As causas são diversas. Entre as maternas, estão condições como hipertensão, diabetes e doenças autoimunes. Complicações da própria gestação e doenças genéticas também podem estar relacionadas. “10 a 20% dos óbitos fetais acontecem com crianças que têm alguma doença genética, alguma alteração cromossômica”, afirma. Ele acrescenta que infecções como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis, zika, Covid-19 e até pneumonia podem estar envolvidas, especialmente em países subdesenvolvidos, onde chegam a responder por 50% dos casos.

Ainda segundo o Dr. Nélio, síndromes dos anticorpos antifosfolípides, como as trombofilias, devem ser investigadas, além de possíveis alterações no cordão umbilical, como o prolapso.

Mesmo com o acompanhamento pré-natal adequado, não há um exame capaz de prever todos os casos. Diante de sinais como a diminuição dos movimentos fetais, a gestante deve procurar assistência médica imediata. Exames como ultrassonografia com Doppler, perfil biofísico fetal e cardiotocografia podem ser indicados para avaliar o bem-estar do bebê. Em situações de risco, o parto prematuro pode ser necessário.

O acolhimento também é parte fundamental do processo. O Dr. Nélio explica que a FEBRASGO conta com um manual para orientar a condução desses casos. “Precisamos acolher essa paciente, juntar a família, reunir todas as informações sobre o caso, explicar de forma precisa o que aconteceu”, afirma. Ele defende uma abordagem multidisciplinar, com decisões compartilhadas. “De forma geral, sempre se opta por um parto vaginal, por uma indução de um trabalho de parto. Isso ajuda, inclusive, no processo de luto para essas famílias”, diz. Em algumas situações específicas, como instabilidade materna ou múltiplas cesáreas, pode ser indicada a cesárea.

