Especialista explica por que Luma Cesar lutou pelo seu casamento: 'Medo'

Nas últimas semanas, a herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, casou-se com o empresário estrangeiro, Ed Beccle. Durante um de seus discursos a mãe da jovem falou que a menina lutou pelo seu casamento acontecer. A declaração da famosa então gerou curiosidade entre os internautas e ela esclareceu em sua rede social o que houve.

Em seus stories, Elaine Mickely contou que a filha, após conhecer o britânico em uma viagem ao México, foi cautelosa para engatar um namoro, priorizando pela amizade para saber quem ele era realmente. Essa questão de ter "medo", principalmente em relacionamentos com pessoas de outro país, é muito comum, por isso, a CARAS Digital conversou com a psicóloga Renata Martorelli para compreender melhor como lidar com a situação.

"A insegurança nos relacionamentos é fruto do medo. Medo de não ser suficiente, medo que o parceiro perca o interesse, medo do fracasso, medo de desistir, medo da rejeição, medo do parceiro arrumar outra, até o medo do termino da relação" , explica a profissional sobre as relações.

No caso de Luma Cesar, as culturas diferentes podem ter influenciado nisso e a especialista conta como identificar os sinais de que realmente há um verdadeiro interesse da outra pessoa e que vale a pena investir na relação . " Mesmo que há culturas diferentes, os sinais são claros, como: Se sente confortável com seu parceiro, mesmo quando estão no silêncio. Ele faz com que se sinta bem. Você se sente livre para o que realmente é. Não há espaço para ciúme. Ele te admira" , elenca os sinais.

Outra dica dada pela profissional é como apresentar a pessoa para a família . "Seus pais estão ansiosos para conhecê-lo e fazer perguntas para saber um pouco mais sobre ele. Dependendo da distância entre vocês, o encontro pode ser pessoalmente ou através de videoconferência. Dê aos seus pais o máximo que puder de informações sobre seu namorado antes do encontro para que a conversa flua melhor. Se a família estiver no mesmo país, marque o encontro em um local neutro tranquilo, para que todos se sintam confortáveis. Se estiverem num fuso horário diferente, tende se adequarem vale a pena esse momento. Será importante para ambos", aconselha.

Além disso, a psicóloga explica como a pessoa consegue superar seus medos internos e receio de opiniões alheias sobre o novo parceiro . "Fatores importantes como: auto conhecimento, entender suas próprias vontades, desejo importante nesse momento. Aprenda a colocar limites. Busque o diálogo com seu parceiro, estejam alinhados e, se necessário, busque ajuda ", disse.

Por fim, Renata sugere como lidar com as diferenças culturais: "O respeito requer uma atitude de abertura, aceitação e valorização das diferenças entre as culturas. Isso significa reconhecer que não existe uma única maneira “certa” de viver ou de ver o mundo, e que cada cultura tem sua própria perspectiva, basta se permitirem a viver esse amor".

Em sua rede social, Elaine Mickely tirou a dúvida dos internautas sobre Luma Cesar ter lutado para o casamento acontecer e explicou a cautela que a herdeira teve ao se relacionar.

"Eu faço questão de responder essa pergunta, sabe por que? Vocês imaginem que, pra você confiar em um rapaz que seja brasileiro, você tem que saber da família dele, do trabalho dele, você tem que saber os princípios, da onde essa pessoa vem, em todos os sentidos, as intenções dele, você imagina o Ed sendo britânico, sendo inglês, é lá do outro lado do mundo, então a pessoa vem obviamente, sou aquilo, faço, com todas as características dele, só que pra você se certificar de tudo isso não é fácil", começou explicando e detalhou melhor a situação.

É bom lembrar que o casamento no civil do casal aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, ocorreu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará. Após a grande festa, eles estão fazendo uma viagem de lua de mel com destinos surpresas para Luma, tudo preparado por Ed.

