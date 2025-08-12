Especialista avalia atitude de Virginia Fonseca com Zé Felipe: ‘Cria uma energia’

Especialista em relacionamentos faz análise após Virginia Fonseca mostrar foto de Zé Felipe com os 3 filhos em data especial

Uma atitude da influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais no último final de semana. Isso porque ela fez um post para homenagear o ex-marido, o cantor Zé Felipe, no Dia dos Pais. A estrela compartilhou uma foto do ex com os três filhos nas redes sociais e fez desejos positivos para ele. A partir disso, um especialista em relacionamentos analisou qual é a importância do gesto dela.

Em seu post, Virginia disse: “Um Feliz Dia dos Pais para o papai das Marias e do José! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos”. De acordo com o especialista em relacionamentos Henri Fesa, o gesto dela cria um ambiente emocional equilibrado para a família.

"Tudo o que você deseja ao outro carrega um significado e reverbera de alguma forma. Quando se alimentam sentimentos negativos, mesmo que apenas em pensamento, isso cria uma energia densa que pode afetar a própria vida", disse ele ao Jornal O Globo, e ainda completou sobre a importância de favorecer um diálogo mais saudável entre o ex-casal: "Respeitar não é sinônimo de voltar. É sobre reconhecer o que foi vivido, valorizar o que ainda importa e seguir em frente com maturidade".

Você viu?

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele neste domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos.

"Pessoal, estou bloqueado no direct e por isso não consegui repostar os stories hoje, mas agradeço cada um pelo carinho de vocês", ainda avisou os fãs que o marcaram e não conseguiu retribuir.

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada.