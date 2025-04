Escritor Fernando Moraes destacar os Aforismos na Feira do Livro de Bogotá

Autor do livro ‘A Alma Secreta das Palavras’, ele participou de uma roda de conversas com outros escritores estrangeiros

O filósofo e escritor Fernando Moraes participou da Feira Internacional do Livro de Bogotá, a FILBo. Ele esteve em uma roda de conversa no salão internacional sobre “Literatura de Aforismos” com outros autores estrangeiros.

Durante o bate-papo, o escritor destacou a importância do Aforismo, categoria literária que carrega olhares do cotidiano, possibilitando ao leitor uma profunda reflexão sobre a vida, o tempo e as coisas a partir de frases curtas.

Em seu novo livro “A Alma Secreta das Palavras”, pela editora Citadel, Fernando apresenta aos leitores este tipo de leitura. A obra possui 777 aforismos filosóficos e poéticos, que levam a um despertar de sentimentos e percepções através das palavras.

A Feira Internacional do Livro de Bogotá, também conhecida como FILBo, é realizada na cidade de Bogotá, na Colômbia. O evento promove a literatura e ocorre anualmente há 35 anos, no centro de convenções de Corferias, em parceira com a Câmara Colombiana do Livro.

“Achei muito legal a troca de experiência entre autores, o espaço que dão àqueles que estão começando ou que nunca tiveram oportunidade para mostrar sua literatura. Participei de uma troca de livros e foi muito legal a conversa com todos, fiquei muito feliz. Vamos exaltar o poder da leitura e do livro, para que a gente possa sair dessa esvaziação cultural sem precedentes”, afirmou Fernando nas redes sociais.