Escolas de samba do RJ somam multa exorbitante por infringirem regras no Carnaval

Quatro escolas de samba do Rio de Janeiro são penalizadas após infringirem artigos do regulamento do Grupo Especial no Carnaval 2025

As escolas de samba do Rio de Janeiro:Unidos da Tijuca; Mocidade Independente de Padre Miguel; Acadêmicos do Salgueiro e Portela foram multadas por infrigirem artigos do regulamento do Grupo Especial no Carnaval 2025. Somadas as penalidades aplicadas às quatro agremiações chegam a R$ 830 mil.

A Unidos da Tijuca foi penalizada em R$ 80 mil por desrespeitar o artigo 25 do regulamento ao não retirar suas alegorias do sambódromo no prazo fixado . Já a Mocidade Independente de Padre Miguel foi penalizada em R$ 250 mil por infringir o artigo 10, alínea A do artigo 26 do regulamento, ao desfilar com mais de 30 componentes da diretoria à frente da escola . No total, a Mocidade desfilou com 44 componentes.

A Acadêmicos do Salgueiro também foi multada. A escola deverá desembolsar R$ 250 mil após infringir o artigo 10, alínea A do artigo 26 do regulamento, ao desfilar com mais de 30 componentes da diretoria à frente da escola . No total, o Salgueiro desfilou com 56 componentes.

A quarta escola, Portela, foi penalizada em R$ 250 mil. Isso porque agremiação infringiu o artigo 10, alínea B, do artigo 26, ao desfilar com mais de 100 componentes de camisa no final da escola .

Famosos marcam presença na apuração das notas do carnaval do Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 5, aconteceu a apuração das notas para definir a escola de samba campeã do Carnaval 2025 no Rio de Janeiro. A torcida incluiu as rainhas de bateria e outros famosos, que marcaram presença para acompanhar tudo.

A apresentadora Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel, apostou em um look que remete à sua fantasia, inspirada em uma vampira, assim como no desfile de segunda-feira, 3. Confira!

